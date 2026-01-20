BIST 12.845
DOLAR 43,29
EURO 50,80
ALTIN 6.581,44
HABER /  DÜNYA

5,1 büyüklüğünde deprem oldu

5,1 büyüklüğünde deprem oldu

Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Abone ol

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, günün ilk saatlerinde 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre can kaybı veya büyük çaplı hasar bildirilmedi.

Yerel yönetimden yapılan açıklamada, depremin ardından afet yardım çalışması başlatıldığı, bu kapsamda 129 haneden 297 kişinin güvenlik için geçici barınaklara yerleştirildiği belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Lavrov: Filistin Devleti kurulmadan Orta Doğu'da istikrar sağlanamaz
Lavrov: Filistin Devleti kurulmadan Orta Doğu'da istikrar sağlanamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 23 yılda 13 bin 448 eserin ülkemize iadesini sağladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 23 yılda 13 bin 448 eserin ülkemize iadesini sağladık
Samsun'da dalgalar sahil şeridine zarar verdi
Samsun'da dalgalar sahil şeridine zarar verdi
Orzax “Deney’imli Çocuklar” projesiyle 15 bin çocuğu bilimle tanıştırdı
Orzax “Deney’imli Çocuklar” projesiyle 15 bin çocuğu bilimle tanıştırdı
AB: ABD'nin ilave gümrük vergisi kararı bir hatadır
AB: ABD'nin ilave gümrük vergisi kararı bir hatadır
Beşiktaş'ta tüyler ürperten olay! Denizde erkek cesedi bulundu
Beşiktaş'ta tüyler ürperten olay! Denizde erkek cesedi bulundu
Tren kazası yaşanmıştı! İspanya'da kurtarma çalışmaları sürüyor...
Tren kazası yaşanmıştı! İspanya'da kurtarma çalışmaları sürüyor...
Aydın'da hayatını kaybeden gazi emekli polisin eşinin sözleri yürek burktu
Aydın'da hayatını kaybeden gazi emekli polisin eşinin sözleri yürek burktu
Çarpışma sonrası ikiye bölündü! Feci kazada bir kişi yaralandı
Çarpışma sonrası ikiye bölündü! Feci kazada bir kişi yaralandı
Burak Yılmaz'ın cezası belli oldu!
Burak Yılmaz'ın cezası belli oldu!
İstanbul Boğazı’nda bulunan cesette Rus yüzücü Nikolai Svechnikov izi!
İstanbul Boğazı’nda bulunan cesette Rus yüzücü Nikolai Svechnikov izi!
Okan Buruk açıkladı: Bu maçta bizimle birlikte olmayacak
Okan Buruk açıkladı: Bu maçta bizimle birlikte olmayacak