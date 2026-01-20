BIST 12.764
DOLAR 43,29
EURO 50,81
ALTIN 6.590,49
HABER /  SPOR

Karar açıklandı! Singo, Atletico Madrid maçında forma giyebilecek mi?

Karar açıklandı! Singo, Atletico Madrid maçında forma giyebilecek mi?

Galatasaray'da 3 aydır sakat olan Wilfried Singo'nun Atletico Madrid maçında oynayıp oynamayacağına, kulüp doktoru Yener İnce'nin raporu sonrası Okan Buruk karar verecek.

Abone ol

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan 30 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Wilfried Singo, performansından çok yaşadığı sakatlık süreciyle gündemde kalmaya devam ediyor. Tecrübeli savunmacının Atletico Madrid maçında forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı.

3 AYDIR SAHALARDAN UZAK KALDI

Yaklaşık 3 aydır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Wilfried Singo'nun dönüş tarihi belirsizliğini koruyor. Bu süreçte 16 karşılaşmayı kaçıran oyuncu, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında soru işaretlerine neden oldu.

SON KARAR YENER İNCE VE OKAN BURUK'TA

Singo'nun Atletico Madrid maçındaki durumu, kulüp doktoru Yener İnce'nin hazırlayacağı sağlık raporuna göre netleşecek. Teknik direktör Okan Buruk, son antrenmanın ardından oyuncunun maç kadrosunda yer alıp almayacağına karar verecek. Singo, pazartesi günü yapılan Atletico Madrid maçı antrenmanında da yer almadı.

YENER İNCE'DEN SAKATLIK AÇIKLAMASI

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Gaziantep maçı sonrası yaptığı açıklamada Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'nin kendisine mesaj attığını söyledi. Tüzemen, canlı yayında Yener İnce'nin mesajını şu sözlerle aktardı:

"Singo'nun sakatlığı adale değil tendon. İyileşti ancak çok yüksek risk taşıyor. 70 değil, 52 gün oldu ve oynaması için henüz erken."

ÖNCEKİ HABERLER
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Böyle anne mi olur! 7 yaşındaki kızıyla birlikte 3 evden hırsızlık yaptı, 76 suç kaydı çıktı
Böyle anne mi olur! 7 yaşındaki kızıyla birlikte 3 evden hırsızlık yaptı, 76 suç kaydı çıktı
Hamidiye Su zam yaptı! Yeni tarife belli oldu, damacana su fiyatı
Hamidiye Su zam yaptı! Yeni tarife belli oldu, damacana su fiyatı
Ünlü ilaç firması Abdi İbrahim'in veliahtı İbrahim Barut gözaltına alındı!
Ünlü ilaç firması Abdi İbrahim'in veliahtı İbrahim Barut gözaltına alındı!
Zafer Şahin'den kendisini hedef gösteren hesap hakkında çarpıcı iddia
Zafer Şahin'den kendisini hedef gösteren hesap hakkında çarpıcı iddia
Mehmet Üstündağ uyuşturucudan gözaltına alındı! Ece Erken ile programı var
Mehmet Üstündağ uyuşturucudan gözaltına alındı! Ece Erken ile programı var
TÜİK verileri açıkladı! En çok konut satılan il belli oldu
TÜİK verileri açıkladı! En çok konut satılan il belli oldu
Trump'tan Macron'a tehdit: Yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacağım
Trump'tan Macron'a tehdit: Yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacağım
Metro Türkiye Michelin Rehberi'ne giren restoranlara plaket verdi
Metro Türkiye Michelin Rehberi'ne giren restoranlara plaket verdi
İçki masasında sela okutan MHP'li Abdullah Aksoy ihraç edildi.
İçki masasında sela okutan MHP'li Abdullah Aksoy ihraç edildi.
Adana merkezli fuhuş operasyonu: 14 zanlı tutuklandı
Adana merkezli fuhuş operasyonu: 14 zanlı tutuklandı
Türkiye sigorta sektörü 2026'da yeni döneme hazırlanıyor
Türkiye sigorta sektörü 2026'da yeni döneme hazırlanıyor