Böyle anne mi olur! 7 yaşındaki kızıyla birlikte 3 evden hırsızlık yaptı, 76 suç kaydı çıktı
Esenyurt'taki 2 adresten hırsızlık yapan N.G. (25) Büyükçekmece'de hırsızlık için girdiği evden çıkarken suçüstü yakalandı. Şüphelinin hırsızlık eylemlerini gerçekleştirirken 7 yaşındaki kızı M.Ç'yi de yanında götürdüğü tespit edildi. 76 suç kaydı bulunan N.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken 7 yaşındaki kızı ise avukatına teslim edildi.
Güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden kimliği tespit edilen şüphelinin, teknik ve fiziki takip sırasında Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi'ndeki bir eve hırsızlık için girdiği anlaşıldı.
Şüpheli, bir daireden çıkarken polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Zanlının daireden çaldığı 2 milyon değerindeki ziynet eşyasının tamamı ele geçirilerek ev sahibine teslim edildi.
Ayrıca şüphelinin hırsızlık eylemlerini gerçekleştirirken 7 yaşındaki kızı M.Ç'yi de yanında götürdüğü tespit edildi.
Çeşitli suçlardan daha önce 76 kaydı bulunan N.G. (25) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
M.Ç. ise şüphelinin avukatına teslim edildi. Şüphelinin kızıyla hırsızlık sonrası siteden çıkması güvenlik kamerasınca kaydedildi.