Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 23 yılda 13 bin 448 eserin ülkemize iadesini sağladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni'nde konuştu. Erdoğan "Son 23 yılda yurt dışına kaçırılan 13 bin 448 eserin ülkemize iadesini sağladık." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, "Son 23 yılda yurt dışına kaçırılan 13 bin 448 eserin ülkemize iadesini sağladık." ifadelerini kullandı. Erdoğan, şöyle devam etti:

Bugün itibarıyla Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri'ne kaydettirdiği 32 kültürel değeriyle 185 ülke arasında en çok kültürel miras kaydettiren ikinci ülke konumundadır.

Bunlar, kültür hazinemizin zenginliğini göstermesi bakımından önemli rakamlardır. Tabii bu mirasın yaşatılması, bu çınarın içi oyuk bir ağaca dönüşmeden daha canlı, daha güçlü ve daha sağlam bir şekilde gelecek kuşaklara nakledilmesi bizim için hayati bir meseledir. Eğer bunu yapmazsanız, mazi ile istikbal arasındaki irtibatı koparmış, dolayısıyla kimlik ve kültürümüzü de koruyamamış olursunuz; çünkü sanat, millî kültür ve kimliğin en belirleyici unsurlarından, hatta taşıyıcı kolonlarından biridir.

81 İLE YAŞAYAN MİRAS OKULU

Birileri gibi işin edebiyatını yapmıyor, tribünlere oynamıyoruz. Arkeolojik kazılardan restorasyonlara, gece müzeciliğinden kaçakçılıkla mücadeleye kadar kültür varlıklarımızı ihya ediyoruz. Yaşayan miras okullarımızı 81 ilimizde yaygınlaştıracağız. 15 binin üzerindeki buluntuyu gün yüzüne çıkardık. Gece müzeciliğinde 600 bin ziyaretçiyi ağırladık.

DİJİTALLEŞME BİZDE DE BİR TAKIM SORUNLARA YOL AÇIYOR

Biz çok şükür güçlü ve mahir bir milletiz. Fakat ne yazık ki bizim olan değerleri bugünün gençlerine anlatmakta sıkıntı yaşıyoruz.

Dijitalleşme bizde de bir takım sorunlara yol açıyor. Bizi hızlı olmaya derinlikten yoksun, tek tipçi üretim yapmaya mecbur kılıyor.

Artık nitelikten ziyade nicelik ve ambalaj rağbet görüyor. Biraz yavaşlamak kendi sesimizi biraz dinlemek, ruhumuza ve dünyaya biraz daha kulak vermek zorundayız. Öze, çekirdeğe, asıl manaya ulaşmalıyız. Çünkü sanat, mesafe kat etmemize yardımcı olmuyorsa bu çalışmaların bir anlamı yoktur.