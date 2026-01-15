Canlı yayında açıkladı: Emekli için 2 formül! Bayram ikramiyesi detayı

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

A Haber canlı yayınında konuşan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem şu ifadeleri kullandı:

Bu yıl emeklilere iki tane ikramiye verilecek. Dolayısıyla bu ikramiye de her yıl emekli maaşları yılda iki kere artırılıyor. İkramiyeler de arttırılıyor. En son arttırıldığında 4.000 TL yapılmıştı. Toplamda da 8.000 TL bütün emeklere maaşı ne olursa olsun ödeniyor. Yani sizin maaşınız 80.000 TL da olsa 4.000 TL alıyorsunuz. 20.000 TL olacak şimdi, 20.000 TL de olsa 4.000 TL alıyorsunuz. Aslında buradaki bu eşitlik çok daha adaletli olmuyor. Belki bu konuda da bir düzenleme olabilir. Çünkü Sayın Cevdet Yılmaz'ın da açıklamaları var. Özellikle taban maaş ve bu ikramiye meselesi ile ilgili. Yani çok alana değil daha az alana daha çok ikramiye verilmesi noktasında.