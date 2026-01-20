Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye emekli aylığı çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisini emeklileri istismar etmekle eleştiren MHP lideri Bahçeli'ye yanıt verdi. Özel, "Sayın Devlet Bahçeli önergesini versin, onun önergesini geçirelim. Buyursun! Değerli büyüğümüz emeklilere bir büyüklük yapsın, iki elimizle birden destek verelim Devlet Bey." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Emeklilerle ilgili MHP lideri Bahçeli'nin partisinin grup toplantısındaki "Şayet verdikleri önergelerine destek vermezsek bizi emeklilere sahip çıkmamakla suçlayacaklarmış. Bu tatlı su kurnazına diyorum ki, geçiniz bunları geçiniz. Sizin önergenize destek olmayız, ayak oyunlarına kanmayız, işgüzar taktiklerinize pabuç bırakmayız." sözlerine yanıt verdi.

Kendisini emekliler üzerinden Cumhur İtitifakı içinde fitne çıkarmaya çalışmakla suçlayan Bahçeli'ye çağrıda bulunan Özel, konuşmasında şöyledi:

"Bu süreç zarfında çok umut verici bir gelişme oldu. Ve o gelişme şuydu; Sayın Devlet Bahçeli çıktı ve dedi ki: 'Emeklilere verilen bu ücret sefalet ücretidir'. Vallahi biz, 'Vooo bak Devlet Bahçeli sefalet ücreti dedi, işte koalisyon çatırdıyor, ittifak çöküyor' falan demedik. Dedik ki bu bir fırsat. Farklı görüşlerimiz olabilir ama ilk kez CHP, DEM, İYİ Parti ve MHP'nin milletvekillerini topladığımızda emekliler azınlıkta değil çoğunlukta. Biz azınlıktayız ama emekliler çoğunlukta. Herkes sözünü tutarsa dedik. Ve hem bütün gruplarla görüştük hem de bu konuda en, en yapıcı diyaloglarla emekliler için bu işi nasıl sağlarız onu konuştuk.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KONUSUNDA CUMHUR İTTİFAKI'NIN İÇİNE NİFAK SOKUYORMUŞUM"

MHP'den de bu konuda bir yanıt bekliyorduk. Yanıt Sayın Bahçeli'den bugün geldi. Efendim, en düşük emekli maaşı konusunda Cumhur İttifakı'nın içine nifak sokuyormuşum. Ne yapacakmış? Cumhuriyet Halk Partisi'nin iyileştirme önergesine oy vermeyecekmiş. Eyvallah. Hiçbir itirazım yok. Biz kendi önergemizi vereceğiz, oy veren arkadaşlarla birlikte oy veririz. DEM iyileştirme önergesi verir, ona da oy veririz. İYİ Parti'nin önergesi olur, ona da oy veririz. Hepimiz ortaklaşırız, ona da oy veririz.

"ÖNERGEYİ SEN VER BİZ KAYITSIZ ŞARTSIZ SENİN DEDİĞİN İYİLEŞTİRMEYE DESTEK VERECEĞİZ"

Açık net söylüyorum. Sayın Devlet Bahçeli önergesini versin, onun önergesini geçirelim. Buyursun! Değerli büyüğümüz emeklilere bir büyüklük yapsın, iki elimizle birden destek verelim Devlet Bey. Emekli bu kadar perişan durumdayken, siz de bir yandan buna sefalet ücreti derken, efendim 'CHP bilmem ne... Ben yokum' Önergeyi sen ver, biz kayıtsız şartsız senin dediğin iyileştirmeye destek vereceğiz.