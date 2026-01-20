BIST 12.845
DOLAR 43,29
EURO 50,80
ALTIN 6.581,44
HABER /  POLİTİKA

Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye emekli aylığı çağrısı

Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye emekli aylığı çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendisini emeklileri istismar etmekle eleştiren MHP lideri Bahçeli'ye yanıt verdi. Özel, "Sayın Devlet Bahçeli önergesini versin, onun önergesini geçirelim. Buyursun! Değerli büyüğümüz emeklilere bir büyüklük yapsın, iki elimizle birden destek verelim Devlet Bey." dedi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Emeklilerle ilgili MHP lideri Bahçeli'nin partisinin grup toplantısındaki "Şayet verdikleri önergelerine destek vermezsek bizi emeklilere sahip çıkmamakla suçlayacaklarmış. Bu tatlı su kurnazına diyorum ki, geçiniz bunları geçiniz. Sizin önergenize destek olmayız, ayak oyunlarına kanmayız, işgüzar taktiklerinize pabuç bırakmayız." sözlerine yanıt verdi.

Kendisini emekliler üzerinden Cumhur İtitifakı içinde fitne çıkarmaya çalışmakla suçlayan Bahçeli'ye çağrıda bulunan Özel, konuşmasında şöyledi:

"Bu süreç zarfında çok umut verici bir gelişme oldu. Ve o gelişme şuydu; Sayın Devlet Bahçeli çıktı ve dedi ki: 'Emeklilere verilen bu ücret sefalet ücretidir'. Vallahi biz, 'Vooo bak Devlet Bahçeli sefalet ücreti dedi, işte koalisyon çatırdıyor, ittifak çöküyor' falan demedik. Dedik ki bu bir fırsat. Farklı görüşlerimiz olabilir ama ilk kez CHP, DEM, İYİ Parti ve MHP'nin milletvekillerini topladığımızda emekliler azınlıkta değil çoğunlukta. Biz azınlıktayız ama emekliler çoğunlukta. Herkes sözünü tutarsa dedik. Ve hem bütün gruplarla görüştük hem de bu konuda en, en yapıcı diyaloglarla emekliler için bu işi nasıl sağlarız onu konuştuk.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KONUSUNDA CUMHUR İTTİFAKI'NIN İÇİNE NİFAK SOKUYORMUŞUM"
MHP'den de bu konuda bir yanıt bekliyorduk. Yanıt Sayın Bahçeli'den bugün geldi. Efendim, en düşük emekli maaşı konusunda Cumhur İttifakı'nın içine nifak sokuyormuşum. Ne yapacakmış? Cumhuriyet Halk Partisi'nin iyileştirme önergesine oy vermeyecekmiş. Eyvallah. Hiçbir itirazım yok. Biz kendi önergemizi vereceğiz, oy veren arkadaşlarla birlikte oy veririz. DEM iyileştirme önergesi verir, ona da oy veririz. İYİ Parti'nin önergesi olur, ona da oy veririz. Hepimiz ortaklaşırız, ona da oy veririz.

"ÖNERGEYİ SEN VER BİZ KAYITSIZ ŞARTSIZ SENİN DEDİĞİN İYİLEŞTİRMEYE DESTEK VERECEĞİZ"
Açık net söylüyorum. Sayın Devlet Bahçeli önergesini versin, onun önergesini geçirelim. Buyursun! Değerli büyüğümüz emeklilere bir büyüklük yapsın, iki elimizle birden destek verelim Devlet Bey. Emekli bu kadar perişan durumdayken, siz de bir yandan buna sefalet ücreti derken, efendim 'CHP bilmem ne... Ben yokum' Önergeyi sen ver, biz kayıtsız şartsız senin dediğin iyileştirmeye destek vereceğiz.

ÖNCEKİ HABERLER
5,1 büyüklüğünde deprem oldu
5,1 büyüklüğünde deprem oldu
Lavrov: Filistin Devleti kurulmadan Orta Doğu'da istikrar sağlanamaz
Lavrov: Filistin Devleti kurulmadan Orta Doğu'da istikrar sağlanamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 23 yılda 13 bin 448 eserin ülkemize iadesini sağladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 23 yılda 13 bin 448 eserin ülkemize iadesini sağladık
Samsun'da dalgalar sahil şeridine zarar verdi
Samsun'da dalgalar sahil şeridine zarar verdi
Orzax “Deney’imli Çocuklar” projesiyle 15 bin çocuğu bilimle tanıştırdı
Orzax “Deney’imli Çocuklar” projesiyle 15 bin çocuğu bilimle tanıştırdı
AB: ABD'nin ilave gümrük vergisi kararı bir hatadır
AB: ABD'nin ilave gümrük vergisi kararı bir hatadır
Beşiktaş'ta tüyler ürperten olay! Denizde erkek cesedi bulundu
Beşiktaş'ta tüyler ürperten olay! Denizde erkek cesedi bulundu
Tren kazası yaşanmıştı! İspanya'da kurtarma çalışmaları sürüyor...
Tren kazası yaşanmıştı! İspanya'da kurtarma çalışmaları sürüyor...
Aydın'da hayatını kaybeden gazi emekli polisin eşinin sözleri yürek burktu
Aydın'da hayatını kaybeden gazi emekli polisin eşinin sözleri yürek burktu
Çarpışma sonrası ikiye bölündü! Feci kazada bir kişi yaralandı
Çarpışma sonrası ikiye bölündü! Feci kazada bir kişi yaralandı
Burak Yılmaz'ın cezası belli oldu!
Burak Yılmaz'ın cezası belli oldu!
İstanbul Boğazı’nda bulunan cesette Rus yüzücü Nikolai Svechnikov izi!
İstanbul Boğazı’nda bulunan cesette Rus yüzücü Nikolai Svechnikov izi!