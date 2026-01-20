BIST 12.772
Bayrağımıza alçak saldırı! AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bayrağımıza alçak saldırı! AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya tepki gösterdi. Çelik, "En net ve güçlü karşılık verilecektir" dedi.

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından Türk bayrağına yönelik yapılan saldırıyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı açıklamayla sert tepki gösterdi.

Çelik, "Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir." ifadelerine yer verdi.

İşte Ömer Çelik'in açıklaması:

Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz. Suriye tarafındaki terör örgütü SDG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir. Bayrağımız tüm değerlerimizin sembolüdür.

Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir.

