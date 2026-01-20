BIST 12.809
Burak Yılmaz'ın cezası belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a 3 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında oynanan Gaziantep FK-Kocaelispor mücadelesinde kırmızı kart gören Yılmaz'ın, ihraç öncesinde ve sonrasında müsabaka görevlilerine yönelik hakareti ile tehdidi gerekçesiyle, 3 maç men ve 80 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Burak Yılmaz'ın cezası belli oldu! - Resim: 0

Aynı karşılaşmada kırmızı kart gören Gaziantep FK'nin 26 yaşındaki oyuncusu Tayyip Talha Sanuç'a da 2 maç men cezası uygulandığı bildirildi.

Türkiye Kupası müsabakalarında yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri sebebiyle Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin ve İstanbulsporlu futbolcu Fahri Kerem Ay'a birer maç men, Fethiyespor'a da 258 bin lira para cezası verildiği aktarıldı.

