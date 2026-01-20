DEM Partili Tuncer Bakırhan, Bahçeli'yi hedef aldı! "Sen kuru temizlemeci misin?"

MHP lideri Devlet Bahçeli Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamasında "SDG Kürtleri temsil etmiyor" deyip, Fırat'ın doğusunda da terör faaliyetlerinin kurutulması gerektiğini söylemişti. DEM Parti'den Bahçeli'ye tepki geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor" deyip Bahçeli hakkında "Her karışı temizlenmeli, kurutulmalı diyor. Sen kuru temizlemeci misin?" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün TBMM'de yaptığı grup toplantısında, "Sadece Fırat'ın batısı değil doğusu da, Ayn el Arab'tan Kamışlı'ya kadar bulunan terörist faaliyetlerin kökü kurutulmalıdır." demişti. Bu sözlere DEM Parti'den sert bir yanıt geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Nusaybin'de olaylarla biten grup toplantısında Bahçeli'yi hedef alıp şunları söyledi:



-Bakın Bahçeli bugün diyor ki 'SDG Kürtleri temsil etmiyor.' Beyefendiler kimin kimi temsil ettiğine de karar veriyor. Dilinizi konuşmayın, statünüz olmasın diyorlar. Şu şunu temsil etmez, bu bunu temsil etmez diyor.

-Sana mı soracağız kimin kimi temsil ettiğini. SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor.

-Alevileri, Türkmenleri, Ezidileri seküler yaşamdan yana olan Arap halkını temsil ediyor. Özerk yönetim oradaki bütün halkları temsil ediyor. Bu hükmü siz veremezsiniz. Biz diyor muyuz siz kimleri temsil ediyorsunuz diye. Sandığı koysanız bu toplumları alabilir misiniz? Alamazsınız. Asıl siz temsil etmiyorsunuz. Vazgeçin lütfen. Sorunumuz kimin kimi temsil ettiği değil.

-Rojava'da bir katliam var, bir kıyım var. Onu önlemektir bizim sorunumuz. Gelin birlikte Kürt katliamının karşısında duralım. 25 milyon Kürdün soydaşlarıyla dayanışalım. Kürtler insanca yaşamak istiyorlar. Katledilmeden yaşamak istiyorlar.

-Bir kez daha sesleniyor. Kürtler size muhatap beğendirmek zorunda değil. Her yerin bir muhatabı vardır açıkça ortadadır. Bunları dikkate alın. Temizleme kurutma işlerinden vazgeçin. Bu dil tehlikeli bir dildir. Kobani, Kamışlo Kürt kentidir. Kürt kentleri olarak kalmaya devam edecektir.