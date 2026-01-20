Orzax “Deney’imli Çocuklar” projesiyle 15 bin çocuğu bilimle tanıştırdı

Türkiye takviye edici gıda pazarının lideri Orzax, KidZania İstanbul iş birliğiyle hayata geçirdiği Orzax Ar-Ge Merkezi deneyim alanında 2025 yılı boyunca binlerce çocuğu bilimle buluşturdu. Yıl boyunca 15 binden fazla çocuk, Orzax Ar-Ge Merkezi aktivitesine katılarak farmakoloji temelli interaktif bir öğrenme deneyimi yaşadı.

Orzax’ın KidZania İstanbul’daki deneyim alanında çocuklar; farmakolog rolüne girerek vitamin, mineral ve probiyotiklerin biyolojik etkilerini analiz ediyor, güvenlik ekipmanları eşliğinde deneyler yapıyor ve elde ettikleri sonuçları değerlendiriyor. Bu süreç, çocukların yalnızca bilimsel bilgiyle tanışmalarını değil; aynı zamanda analitik düşünme, takım çalışması ve sorumluluk bilinci gibi geleceğe taşınabilir beceriler kazanmalarını sağlıyor.

Orzax, 2025 yılı boyunca yalnızca KidZania ziyaretçileriyle sınırlı kalmayarak; Gülmek İyileştirir Derneği ve TOÇEV gibi çeşitli STK iş birlikleri kapsamında farklı koşullardan gelen çocukları da Orzax Ar-Ge Merkezi’nde ağırladı. Bu kapsayıcı yaklaşım, Orzax’ın bilimi ayrıcalıklı bir alan olmaktan çıkarıp her çocuğun erişebileceği ortak bir gelecek dili haline getirme vizyonunun somut bir yansıması oldu.

“Deney’imli Çocuklar” ile kalıcı farkındalık

Orzax’ın uzun soluklu sosyal sorumluluk yaklaşımının temelini oluşturan “Deney’imli Çocuklar” projesi; bilimsel farkındalığı erken yaşta kalıcı hale getirmeyi hedefliyor. Proje, 2023 yılında Hatay’daki konteyner kentte başlayan yolculuğunu, 2025 itibarıyla KidZania İstanbul’daki Orzax Ar-Ge Merkezi ile daha geniş kitlelere taşıdı. Bugün gelinen noktada proje, bilimi izlenen değil deneyimlenen bir alana dönüştürüyor.

KidZania İstanbul’daki Orzax Ar-Ge Merkezi’nde "Farmakolog" rolünü üstlenen çocuklar; vitaminlerin, minerallerin ve probiyotiklerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini bizzat deneyimleyerek öğreniyor. Projenin toplumsal etkisine değinen Orzax Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Müge Turan, merkezin başarısını şu sözlerle değerlendirdi:"Orzax Ar-Ge Merkezi’nde çocuklarımızın sadece birer ziyaretçi değil, bilime dokunan, soru sormaya cesaret eden ve üretmenin heyecanını yaşayan birer araştırmacı olmalarını hedefledik. 2025 yılında 15 bini aşkın çocuğun birebir bu deneyimi yaşaması, attığımız adımın ne kadar doğru olduğunu kanıtlıyor. Biz bu projeyle bilimi sevdirmenin ötesine geçiyoruz. Çocuklarımızın düşünme biçimlerine uzun vadeli bir yatırım yapıyor; onlara analitik bakış açısı kazandırmayı amaçlıyoruz. Bilimi erken yaşta erişilebilir kılarak, ülkemizin bilimsel ve toplumsal gelişimine anlamlı bir katkı sunmak en büyük motivasyon kaynağımız.

Bilimin ışığında geleceğe yatırım

Orzax, KidZania İstanbul iş birliğiyle yürüttüğü bu deneyim alanını; Ar-Ge ve kalite odağının, yerli üretim vizyonunun ve toplumsal sosyal sorumluluk anlayışının kesiştiği stratejik bir platform olarak konumlandırıyor. 2025 yılı boyunca elde edilen yüksek katılım ve sosyal etki, Orzax’ın bilimle büyüyen, sorgulayan ve üreten bir nesil hedefini istikrarlı biçimde güçlendirdiğini ortaya koyuyor.