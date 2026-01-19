Survivor'da format değişmişti! Verilen ceza TV'de yayınlanmayacak...
Survivor 2026’da kaybeden takıma verilecek gizemli ceza RTÜK engeline takıldı! Acun Ilıcalı, TV8’de yayınlanmayacak cezanın detaylarını fragmanla açıkladı: Tarantula ile sıra dışı bir challenge izleyiciyi bekliyor.
Survivor 2026, bu yıl yaptığı format değişikliğiyle izleyicilerden büyük beğeni topladı. Yeni kurallardan biri, ödül oyununu kaybeden takımın sadece ödülden mahrum kalmayıp, aynı zamanda zorlu cezalarla karşı karşıya bırakılması oldu. Bu değişiklik, yarışmanın heyecanını ve rekabeti artırıyor.
Acun Ilıcalı, konseyde yaptığı açıklamada sıradaki cezanın RTÜK kuralları nedeniyle TV8 ekranlarında yayınlanamayacağını duyurdu. Bu açıklama, hem yarışmacılar hem de izleyiciler arasında merak uyandırdı. “Ceza ne olacak?” sorusu sosyal medyada gündem haline geldi.
Survivor’ın yeni bölüm fragmanı, uzun süredir merak edilen cezanın ipuçlarını verdi. Fragmana göre kaybeden takım, tarantula ile ilgili bir challenge ile karşı karşıya kalacak. Bu, yarışmada daha önce hiç yapılmamış ve oldukça sıra dışı bir ceza olarak dikkat çekiyor.
Fragmanda Acun Ilıcalı, “Survivor’da hiç yapmadık böyle bir şey, garip bir şey yapacağız” sözleriyle izleyicilerin ilgisini üst seviyeye çıkardı.