GO TÜRKİYE'nin izlenme oranı şaşırttı! Mini dizler 1 milyona yakın izlendi...
Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Eda Ece ve Caner Cindoruk, Türkiye’yi 959,8 milyon izleyiciyle buluşturdu.
Türkiye, dijital hikaye anlatımını merkeze alan tanıtım stratejisiyle uluslararası alanda dikkat çekici bir başarıya imza attı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) Go Türkiye markası altında hayata geçirdiği sinematografik mini diziler, küresel ölçekte milyonlarca izleyiciye ulaşarak Türkiye’nin dijital tanıtım gücünü gözler önüne serdi.
Başrollerini Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal’ın paylaştığı “An Istanbul Story” ile Eda Ece ve Caner Cindoruk’un rol aldığı “Hidden Lover”, reklam kampanyalarıyla birlikte toplam 1,67 milyar gösterim, fragman ve bölümleriyle ise 959,8 milyon izlenme elde etti. Elde edilen bu sonuçlar, mini dizilerin destinasyon tanıtımında ne denli etkili bir iletişim aracı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
“AN ISTANBUL STORY” BAŞROLÜ ALDI
Tamamı İstanbul’da çekilen ve şehrin estetik ruhunu modern bir anlatımla buluşturan “An Istanbul Story”, 11 Aralık 2025’te dijital platformlarda yayımlanmasının ardından kısa sürede küresel ölçekte yüksek etkileşim sağladı. Yapım, reklam çalışmalarıyla 982,7 milyon gösterim, fragman ve bölümleriyle birlikte toplam 578 milyon izlenmeye ulaştı.
Fragmanı 56 milyon, bölümleri ise 522 milyon izlenme elde eden mini dizi; YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Douyin, Vkontakte, Yandex, OK.ru ve Mail.ru başta olmak üzere çok sayıda dijital platformda izleyiciyle buluştu.