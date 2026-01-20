GO TÜRKİYE'nin izlenme oranı şaşırttı! Mini dizler 1 milyona yakın izlendi...

Başrollerini Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal’ın paylaştığı “An Istanbul Story” ile Eda Ece ve Caner Cindoruk’un rol aldığı “Hidden Lover”, reklam kampanyalarıyla birlikte toplam 1,67 milyar gösterim, fragman ve bölümleriyle ise 959,8 milyon izlenme elde etti. Elde edilen bu sonuçlar, mini dizilerin destinasyon tanıtımında ne denli etkili bir iletişim aracı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.