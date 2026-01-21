Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Türk bayrağını indirenlere sert ayar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda son dakika açıklamalar yaptı. Erdoğan Nusaybin'de Türk bayrağının indirilmesine sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bayrağımıza uzanan o kirli elleri muhakkak bulacak, bunun hesabını o hainlerden mutlaka soracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar içinde öne çıkan ise Nusaybin'de dün yaşanan olaylar oldu. DEM4in grup toplantısı sonrasında bir grup sınıra yürüyüp, telleri yıkmışlar ve Türk bayrağını indirmişlerdi. Erdoğan "bunun hesabını o hainlerden mutlaka soracağız" dedi. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk bayrağı açıklaması ve Suriye mesajı:

-Bayrağımıza uzanan o kirli elleri muhakkak bulacak, bunun hesabını o hainlerden mutlaka soracağız. Bakanlıklarımız gerekli tahkikatları başlatmıştır.

-Soruşturmalar neticesinde ihmali veya kusuru olan kim varsa onlarla ilgili gereken yapılacaktır.

SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER

-Ülkemizde, bölgemizde, dünya genelinde birbirinden önemli gelişmelere şahit olduğumuz iki haftayı geride bıraktık. Suriye'nin kuzeyi ve doğusundaki toprakları işgal eden adına SDG denilen yapı ile geçen yıl 10 Mart'ta bir mutabakat imzalandı. Bu mutabakata göre SDG silahlarını bırakacak, işgal ettiği yerleri Suriye hükümetine teslim edecekti. SDG bu entegrasyon için belirlenen takvim içinde olumlu hiçbir adım atmadı. SDG yöneticileri ile Şam yönetimi arasında yapılan müzakereler olumsuz sonuçlandı. Bunun da sebebi SDG denilen yapının sürekli el yükselten, zamana oynayan tutumuydu. Biz bu süreçte ilgili kurumlarımız vasıtasıyla tüm taraflara gerekli telkinlerde bulunduk. Düğümün çözülmesi, krizin çatışmaya dönüşmemesi için her türlü gayreti gösterdik. Başka aktörler de devreye girdi, 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması için gerekli tavsiyeyi yaptı.

Suriye ordusunu gönülden destekliyoruz

-Türkiye olarak en başından itibaren toprak bütünlüğünü korumuş, siyasi birliği haiz, tek bir Suriye devletinin varlığını en güçlü şekilde savunduk.



-Türkiye'nin güney sınırlarında ülkemizin güvenliğine tehdit oluşturacak ayrılıkçı bir yapıya rıza göstermeyeceğimizi defalarca ilan ettik.



-Suriye devletinin ve ordusunun tüm etnik kökenlerin yan yana yaşadığı birleşik tek bağımsız bir Suriye inşa etme mücadelesini komşuları olarak yürekten destekliyoruz.

TRUMP GÖRÜŞME

-Sayın Trump'la verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. DEAŞ'la ortak mücadele dahil Suriye'nin güvenliğine katkı yapacak birçok konuyu istişare ettik.

KİMSE İPOTEK ALTINA ALAMAZ

-Suriye'deki operasyonlar bahane edilerek tamamen yalan üzerine kurulu bir propaganda ile tüm Kürtlerin kışkırtılmaya çalışıldığını görüyoruz. Türkiye'deki Kürt kardeşlerimin bu oyunlara gelmemesi gerektiğini, yapılan tahriklerin gerçek niyeti görerek, sağduyu ile davranmaları gerektiğini hatırlatıyorum.

-Terör örgütü ayrıdır, benim Kürt kardeşlerim ayrıdır. Kimse ister burada, ister orada olsun beni Kürt kardeşimin iradesini ipotek altına alamaz.

“HİÇ KİMSE KARAMSAR OLMASIN”

-Hiç kimse endişeye kapılmasın, hiçbir kardeşim karamsar olmasın. Türkiye Cumhuriyeti buradayken, bu devlet hamdolsun dimdik ayaktayken kimsenin başka hami aramasına, başka dostlar, ortaklar peşinde koşmasına gerek yoktur. AK Parti varsa Cumhur İttifakı güçlüyse biz evelallah Kürt kardeşlerimize haksızlık yapılmasına, onların zarar görmesine asla izin vermeyiz.