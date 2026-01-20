BIST 12.772
DOLAR 43,29
EURO 50,76
ALTIN 6.593,97
GÜNCEL

Nusaybin'de Türk bayrağı provokasyonu! Sınıra yürüdüler ortalık karıştı

DEM Parti'nin Nusaybin'de düzenlediği grup toplantısının ardından sınır hattına yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Yaşanan arbedede göstericiler polise taş atarken polis tazyikli suyla müdahale etti. Suriye tarafından gelen bir grup ise telleri aşarak Türk bayrağını indirdi. DEM Sözcüsü Ayşegül Doğan "Toplumun ortak değeri olan bayrağa saygısızlığı kabul etmiyoruz." mesajı yayınladı. Hükümet Sözcüsü Ömer Çelik de bayrağın indirilmesine sert tepki gösterdi.

DEM Parti'nin Nusaybin'de gerçekleştirdiği grup toplantısının ardından sınır hattına yürümek isteyen kalabalık gruba polis izin vermedi. Güvenlik güçleri, sınır hattına giden güzergâhta barikat kurarak grubun ilerlemesini engelledi.

Taşlarla saldırdılar
Polisin uyarılarına rağmen kalabalık grup barikatı aşmaya çalıştı. Bu sırada bazı göstericiler polislere taşlarla saldırdı. Yaşanan gerginlik kısa sürede arbedeye dönüştü.

Taşlı saldırının ardından polis ekipleri, gruba TOMA'lar aracılığıyla tazyikli suyla müdahale etti.

Sınır hattında görevli askerler, grubun hattan uzaklaşması amacıyla havaya uyarı ateşi açtı. Sınır hattında güvenlik önlemleri artırıldı.

Türk bayrağı provokasyonu

Olaylar sırasında Suriye tarafından gelen başka bir grup, telleri aşarak sınır kapısındaki Türk bayrağını indirdi.

DEM PARTİ SÖZCÜSÜ : BİZİ ÜZDÜ

DEM Parti sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, bayrak provokasyonuyla ilgili X hesabından şu açıklamayı yayınladı:
-Nusaybin-Qamışlo sınırında yaşanan bayrak indirme olayı bizleri derinden üzmüştür. Partimizin bayrakla ilgili herhangi bir sorunu yoktur. Toplumun ortak değeri olan bayrağa saygısızlığı kabul etmiyoruz. Haklı bir protesto yürüyüşünü provoke eden bu tür davranışları kesinlikle tasvip etmiyoruz.

ÖMER ÇELİK: BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEKLER
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bayrağın indirilmesine sert tepki gösterdi:
-Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz. Suriye tarafındaki terör örgütü SDG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir Bayrağımız tüm değerlerimizin sembolüdür. Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir

Sınır tellerini yıkıp... 
Olaylar sırasında bir grup Nusaybin Kamışlı sınırındaki telleri yıktı...  Kamışlı tarafından da Türkiye sınırına doğru ilerleyenler de görüldü. Kamışlı'dan Türkiye sınırına ilerlemek isteyenlerin engellenmesi için havaya ateş edildi.

Sitene Ekle
Etiketler
İlgili İçerikler
DEM Partili Tuncer Bakırhan, Bahçeli'yi hedef aldı! "Sen kuru temizlemeci misin?" Elektrik ve su yok yiyecek kalmadı! YPG Kobani'yi tüketti ekonomist itiraf etti Bahçeli'den Şam yönetimine tam destek: YPG Fırat'ın doğusundan da temizlenmeli YPG sıkışınca Murat Karayılan ortaya çıktı! ABD'yi suçladı 'bizi kapı dışarı edemezsiniz' Suriye ordusu, Haseke kent merkezinin dış mahallelerine ulaştı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
En kapsamlı narkotik operasyonu! Bakan Yerlikaya detayları paylaştı
En kapsamlı narkotik operasyonu! Bakan Yerlikaya detayları paylaştı
Köy imamı çağırdı kediler karda sıralı bir şekilde böyle geldi
Köy imamı çağırdı kediler karda sıralı bir şekilde böyle geldi
Mikrobiyota kış hastalıklarına karşı kalkan oluyor! Kışın antibiyotiğe değil, probiyotiğe sarılın
Mikrobiyota kış hastalıklarına karşı kalkan oluyor! Kışın antibiyotiğe değil, probiyotiğe sarılın
Yangın faciasında 21 ölü, 70'ten fazla kayıp!
Yangın faciasında 21 ölü, 70'ten fazla kayıp!
Ankara’da su krizi büyüyor: Mansur Yavaş çözüm yerine halkı suçladı!
Ankara’da su krizi büyüyor: Mansur Yavaş çözüm yerine halkı suçladı!
"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
Hüsnü Mahalli'den Suriye ile ilgili 20 günde iki farklı yorum
Hüsnü Mahalli'den Suriye ile ilgili 20 günde iki farklı yorum
Rakı masasında sela okutan MHP'li Abdullah Aksoy partiden atılıyor
Rakı masasında sela okutan MHP'li Abdullah Aksoy partiden atılıyor
Türkiye'nin yeni sağlık krizi kapıda! 10 yılda 400 bin vaka riski
Türkiye'nin yeni sağlık krizi kapıda! 10 yılda 400 bin vaka riski
Çankırı'da yürekler ağza geldi! Servis otobüsü ile panelvan çarpıştı: 3 kişi yaralı
Çankırı'da yürekler ağza geldi! Servis otobüsü ile panelvan çarpıştı: 3 kişi yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan 'kara kışlar' klibi sosyal medyayı salladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan 'kara kışlar' klibi sosyal medyayı salladı
Soğuk havayı test etmek isterken kendini yaktı
Soğuk havayı test etmek isterken kendini yaktı