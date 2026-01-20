Nusaybin'de Türk bayrağı provokasyonu! Sınıra yürüdüler ortalık karıştı

DEM Parti'nin Nusaybin'de gerçekleştirdiği grup toplantısının ardından sınır hattına yürümek isteyen kalabalık gruba polis izin vermedi. Güvenlik güçleri, sınır hattına giden güzergâhta barikat kurarak grubun ilerlemesini engelledi.

Taşlarla saldırdılar

Polisin uyarılarına rağmen kalabalık grup barikatı aşmaya çalıştı. Bu sırada bazı göstericiler polislere taşlarla saldırdı. Yaşanan gerginlik kısa sürede arbedeye dönüştü.

Taşlı saldırının ardından polis ekipleri, gruba TOMA'lar aracılığıyla tazyikli suyla müdahale etti.

Sınır hattında görevli askerler, grubun hattan uzaklaşması amacıyla havaya uyarı ateşi açtı. Sınır hattında güvenlik önlemleri artırıldı.

Türk bayrağı provokasyonu

Olaylar sırasında Suriye tarafından gelen başka bir grup, telleri aşarak sınır kapısındaki Türk bayrağını indirdi.

DEM PARTİ SÖZCÜSÜ : BİZİ ÜZDÜ

DEM Parti sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, bayrak provokasyonuyla ilgili X hesabından şu açıklamayı yayınladı:

-Nusaybin-Qamışlo sınırında yaşanan bayrak indirme olayı bizleri derinden üzmüştür. Partimizin bayrakla ilgili herhangi bir sorunu yoktur. Toplumun ortak değeri olan bayrağa saygısızlığı kabul etmiyoruz. Haklı bir protesto yürüyüşünü provoke eden bu tür davranışları kesinlikle tasvip etmiyoruz.

ÖMER ÇELİK: BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEKLER

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bayrağın indirilmesine sert tepki gösterdi:

-Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz. Suriye tarafındaki terör örgütü SDG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir Bayrağımız tüm değerlerimizin sembolüdür. Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir