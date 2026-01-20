Nusaybin'de Türk bayrağı provokasyonu! Sınıra yürüdüler ortalık karıştı
DEM Parti'nin Nusaybin'de düzenlediği grup toplantısının ardından sınır hattına yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Yaşanan arbedede göstericiler polise taş atarken polis tazyikli suyla müdahale etti. Suriye tarafından gelen bir grup ise telleri aşarak Türk bayrağını indirdi. DEM Sözcüsü Ayşegül Doğan "Toplumun ortak değeri olan bayrağa saygısızlığı kabul etmiyoruz." mesajı yayınladı. Hükümet Sözcüsü Ömer Çelik de bayrağın indirilmesine sert tepki gösterdi.
DEM Parti'nin Nusaybin'de gerçekleştirdiği grup toplantısının ardından sınır hattına yürümek isteyen kalabalık gruba polis izin vermedi. Güvenlik güçleri, sınır hattına giden güzergâhta barikat kurarak grubun ilerlemesini engelledi.
Taşlarla saldırdılar
Polisin uyarılarına rağmen kalabalık grup barikatı aşmaya çalıştı. Bu sırada bazı göstericiler polislere taşlarla saldırdı. Yaşanan gerginlik kısa sürede arbedeye dönüştü.
Taşlı saldırının ardından polis ekipleri, gruba TOMA'lar aracılığıyla tazyikli suyla müdahale etti.
Sınır hattında görevli askerler, grubun hattan uzaklaşması amacıyla havaya uyarı ateşi açtı. Sınır hattında güvenlik önlemleri artırıldı.
Türk bayrağı provokasyonu
Olaylar sırasında Suriye tarafından gelen başka bir grup, telleri aşarak sınır kapısındaki Türk bayrağını indirdi.
DEM PARTİ SÖZCÜSÜ : BİZİ ÜZDÜ
DEM Parti sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, bayrak provokasyonuyla ilgili X hesabından şu açıklamayı yayınladı:
-Nusaybin-Qamışlo sınırında yaşanan bayrak indirme olayı bizleri derinden üzmüştür. Partimizin bayrakla ilgili herhangi bir sorunu yoktur. Toplumun ortak değeri olan bayrağa saygısızlığı kabul etmiyoruz. Haklı bir protesto yürüyüşünü provoke eden bu tür davranışları kesinlikle tasvip etmiyoruz.
ÖMER ÇELİK: BUNUN BEDELİNİ ÖDEYECEKLER
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bayrağın indirilmesine sert tepki gösterdi:
-Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz. Suriye tarafındaki terör örgütü SDG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir Bayrağımız tüm değerlerimizin sembolüdür. Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir
Sınır tellerini yıkıp...
Olaylar sırasında bir grup Nusaybin Kamışlı sınırındaki telleri yıktı... Kamışlı tarafından da Türkiye sınırına doğru ilerleyenler de görüldü. Kamışlı'dan Türkiye sınırına ilerlemek isteyenlerin engellenmesi için havaya ateş edildi.