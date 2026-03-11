Davutoğlu: "Türkiye'nin savaşın etkilerinden uzakta kalma politikası doğrudur ama..."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası Türkiye'nin tutumuna ilişkin konuştu. Davutoğlu, "Türkiye'nin bu savaşın etkilerinden uzakta kalma politikası doğrudur. Ama bu savaşın etkilerinden uzakta kalmak sadece bekleyerek mümkün olacak bir şey değil. Türkiye'nin şu anda yapması gerektiğini düşündüğüm husus, aktif tarafsızlık dediğim arabuluculuk girişimlerini artırmaktır." dedi.

Davutoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD ve İsrail'in saldırıları sonucunda Minab'da katledilen 165 kız çocuğuna ilişkin dünya çapında başlattıkları bir girişim üzerine bilgilendirme yapacağını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) özel raportörlüğü yapmış Richard Falk ile öğrencilerin öldürülmesinden kaynaklanan uluslararası hukuk ihlalleri hakkında dilekçe hazırlayarak imzaya açtıklarını aktaran Davutoğlu, aralarında diplomatlar, dışişleri bakanları, uluslararası akademisyenler, gazeteciler, sanatçılar, Nobel barış ödülü sahiplerinin bulunduğu 100 katılımcının da dilekçeye imza attığını belirtti.

Türkiye'den de yoğun bir katılım olduğunu ifade eden Davutoğlu, metnin savaşla ilgili bir yorum metni olmadığını, 165 küçük kızın katledilmesinin doğurduğu savaş suçu ile ilgili uluslararası mahkemelere yapılan bir başvuru olduğunu söyledi.

Davutoğlu, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hiçbir kural, ahlaki ilke, uluslararası hukuk normuna saygı göstermediğini belirterek, böyle bir sorumsuzluk karşısında insanlık vicdanının sesi olmanın bir görev olduğunu ifade etti.

Bu belgeyi, Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı'na, BM Güvenlik Konseyi'ne, BM İnsan Hakları Konseyi'ne, BM Genel Sekreterliği'ne ve uluslararası suçlar bakımından evrensel yargı yetkisini tanımış ülkelerdeki savcılık makamlarına ve ulusal yargı mercilerine iletileceğini belirten Davutoğlu, "Burada işlenen insanlık suçu, uluslararası hukuk açısından ele alınıyor ve varılan sonuç da dünya kamuoyu ile paylaşılıyor, harekete geçmeye çağırıyoruz." diye konuştu.

Davutoğlu, herkesi bu kampanyaya destek vermeye çağırarak, zulme karşı her zaman ses çıkarmaya devam edeceklerini söyledi.

Bu dilekçeyi imzaya açmaya devam edeceklerini belirten Davutoğlu, dilekçenin tüm milletvekillerine dağıtılacağını ve sosyal medyada yayımlayacaklarını ifade etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin bu savaşın etkilerinden uzakta kalma politikası doğrudur. Ama bu savaşın etkilerinden uzakta kalmak sadece bekleyerek mümkün olacak bir şey değil. Eminim sayın Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı, hepsi ellerinden geleni yaparak taraflarla görüşüyorlar. Şüphem yok. Türkiye'nin şu anda yapması gerektiğini düşündüğüm husus, aktif tarafsızlık dediğim arabuluculuk girişimlerini arttırmaktır. Birinci aşama, Körfez'le İran arasındaki gerilimi yumuşatmak Türkiye'nin görevi. Şu anda devreye girme vakti. Amerikan yönetiminden gelen sesleri görüyorsunuz. Birbiriyle çelişkili."