BBP Genel Başkanı Destici, Malatya'da ziyaretlerde bulundu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile Battalgazi Belediyesini ziyaret etti, esnafla buluştu.

Bazı temaslarda bulunmak üzere kente gelen Destici, ilk olarak Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Destici, buradaki konuşmasında, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Depremden etkilenen illerin tekrar ayağa kalkması için devletin var gücüyle çalıştığını ifade eden Destici, kentlerin eskisinden daha güçlü olacağını belirtti.

Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden Destici, Başkan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile kentteki ticari faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Destici, kentin kayısı ihracatındaki önemine değindi, ihracat rakamlarının daha da yüksek olması gerektiğini dile getirdi.

Destici, son olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi yanındaki ticaret alanında faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti, onlarla sohbet etti.

