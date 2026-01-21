Ankara Adliyesi'nde bulundu, koruma altına alındı! 1926 yılına ait defter gelecek nesillere aktarılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca incelenen defterin "tarihi eser niteliği taşıdığı" tespit edildi. Defterin tescile tabi olduğu ve ilgili mevzuat gereği yurt dışına çıkarılamayacağı vurgulandı. Adli emanet arşivi açısından önemli bir kurum hafızası niteliği taşıyan defter, hem hukuki hem de tarihsel değer taşıyor.