Ankara Adliyesi'nde bulundu, koruma altına alındı! 1926 yılına ait defter gelecek nesillere aktarılacak
Ankara Adliyesi Adli Emanet Deposunda yürütülen tasfiye işlemleri sırasında, 1926 yılına ait olduğu belirlenen Emanet Memurluğu Eşya-yı Cürmiye Defteri tespit edildi. "Cumhuriyetin erken dönem adli uygulamalarına ışık tutacak" nitelik taşıyan defterin gelecek nesillere aktarılması için çalışma başlatıldı.
Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın girişimiyle Ankara Adliyesi Adli Emanet Deposunda "Cumhuriyetin erken dönem adli uygulamalarına ışık tutacak" nitelikteki Osmanlı ve Latin alfabesiyle yazılmış defter, gün yüzüne çıkarıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca incelenen defterin "tarihi eser niteliği taşıdığı" tespit edildi. Defterin tescile tabi olduğu ve ilgili mevzuat gereği yurt dışına çıkarılamayacağı vurgulandı. Adli emanet arşivi açısından önemli bir kurum hafızası niteliği taşıyan defter, hem hukuki hem de tarihsel değer taşıyor.
Cumhuriyetin ilk döneminde yürütülen adli işlemlerle ilgili çalışmaların yer aldığı defterin, korunarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanılmak üzere üretilen ve dönemin adlandırmasıyla "Emanet Memurluğu Eşya-yı Cürmiye Defteri", kağıt restoratörleri tarafından aslına uygun hale getirilecek.