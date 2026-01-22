Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı yönetici listesine bakın! Trump dedi ki...

DAVOS'ta Gazze için kritik dönemeç geçildi. Gazze Barış Kurulu için üye ülkeler imzaları attı. Türkiye'yi Hakan Fidan'ın temsil ettiği törende Donald Trump, 8 ay içinde 9 savaşı bitirdiklerini ifade ederken Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Şara için 'ona güveniyorum" ifadelerini kullandı.

DAVOS'ta Gazze Barış Kurulu'nun kurucu üyeleri imzaları attı. İmza törenine Türkiye adına Hakan Fidan katıldı. İmza töreninde konuşan Donald Trump, 'Hamas eğer sözlerini tutmazsa, bence tutacak. Ama bunu yapmazlarsa bu onların sonu olacak' dedi.

HAKAN FİDAN İMZA ATTI

Gazze Barış Kurulu'nda yer alan Hakan Fidan da törendeydi. Hakan Fidan Donald Trump'ın yanına oturup imza attı.

Gazze Barış Kurulu'nda kimler var?



Gazze Barış Kurulu'nda ABD'den Dışişleri Bakanı Março Rubio var. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı da kurulda. İngiltere eski Başbakanı Tony Blair ve iş insanı Marc Rowan dikkat çeken isimler

Hakan Fidan Yürütme kurulunda

Gazze Barış Kurulu'nun bir de yürütme kurulu bulunuyor. Türkiye bu listede Hakan Fidan ile yer alıyor. Bu kurul Barış Kurulu kararlarının sahada uygulanmasını sağlamakla yükümlü olacak. Yürütme Kurulu'nda Tony Blair ile birlikte Donald Trump'un Yahudi kökenli damadı Jaret Kushner de bulunuyor.





Donald Trump, imza töreninde şunları söyledi:

-Burada harika ve popüler liderlerle, bazıları popüler değil, bir aradayız. Hepsine teşekkür ederim.

-8 savaşı 9 ayda bitirdik. Kamboçya, Tayland, Sırbistan, Pakistan, Hindistan, İsrail, İran, Mısır, Etiyopya... Birçok ülke.

-Bu liderlerin hepsi benim arkadaşlarım. Gazze'deki savaş artık sona eriyor. Biz küçük hale getirmeden önce inanılmaz büyük bir yangındı.

-Orta Doğu'da 59 ülke barışı destekliyor.

-Hamas silah bırakmazsa bu onların sonu olur.

-İran'la da konuşacağız. DEAŞ'ı Suriye'de hızlı bir şekilde alaşağı ettik. Kurucusunu ortadan kaldırdık. DEAŞ'ı benim ilk dönemimde ortadan kaldırdık. İlk dönemim de harikaydı ama ikinci dönemim daha iyi.

-Suriye'de çok iyi kazanımlar var. Nefes alabilmeye başladılar. Oradaki yeni yönetim iyi çalışıyor."

Kurulda sevmediklerim var

-Bugün burada, bu kurulda harika insanlar var. Her ülke bu barış kurulunun bir parçası olmak istiyor.

-Bu kuruldaki herkes arkadaşlarım, aslında birkaç tanesini sevmiyorum. Bakalım aralarında sevmediklerim var mı... Dünya barışı bu insanların sayesinde oluşuyor.

-Hamas'ın elinde kalan son rehineleri de vermesi ve taahhütlerini yerine getirmesi gerekiyor. Bizim Gazze'nin silahsızlanmasını ve yeniden inşasını sağlamamız lazım. Gazze'nin iyi yönetilmesi gerekiyor. İstediklerimizi başarabiliriz.

-Artık dünya için ve Orta Doğu için daha iyi bir gelecek başlıyor. Ben dünyayı bir 'bölge' olarak adlandırıyorum. Burada bulunan herkes bir yıldız. Dünyanın en güçlü insanları. Bu zekayı barış için kullanırsanız inanılmaz şeyler olabilir."