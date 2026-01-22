Victor Osimhen'den Atletico Madrid maçı sonrası transfer müjdesi: İkna etmek için uğraşıyorum

Galatasaray'ın Nijeryalı süperstarı Victor Osimhen, Atletico Madrid maçının ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki dev rakipleri Manchester City hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. "Dünyanın en iyi takımlarından biri" dediği İngiliz ekibinden çekinmediklerini belirten Osimhen, tur için iddialı konuştu. Sarı-kırmızılıların transfer gündemi hakkında konuşan Nijeryalı golcü, taraftarları heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynanan ve başa baş geçen mücadelenin ardından Victor Osimhen, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Hem takımının performansını değerlendiren hem de önlerindeki kritik Manchester City sınavına değinen yıldız golcü, Sarı-Kırmızılı taraftarları verdiği transfer haberiyle heyecanlandırdı.

Maç sonunda transfer hakkında konuşan Victor Osimhen, "Onyedika ve Lookman'ı ikna etmek için uğraşıyorum. Dünyanın en büyük kulüplerinden birine gelip bizimle oynamalarını çok isterim." ifadelerini kullanarak Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

Afrika Kupası dönüşü takımıyla ilk Avrupa maçına çıkan Osimhen, "Galatasaray'ı çok fazla özledim. Güçlü bir rakibe karşı oynamayı özledim. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim, %50-%50 giden bir maçta büyük bir rakibe karşı iyi iş çıkardık" diyerek sahadaki mücadeleden memnun olduğunu dile getirdi.

Gelecek hafta oynanacak Manchester City maçıyla ilgili soruya ise Osimhen net bir yanıt verdi: "Manchester City dünyanın en iyi takımlarından biri. Önce lige odaklanacağız ama o maç kolay olmayacak. Yine de takımıma güveniyorum. Oradan da bir şeyler çıkarabiliriz. Atletico'ya oynadığımız gibi oynamalıyız."

Osimhen'in bu sözleri, zorlu Manchester deplasmanı öncesi Galatasaray camiasına moral ve güven aşıladı.