Motorinin litresi 60 liraya koşuyor! Bu gece çok büyük zam var benzin ise...
Petrol fiyatlarındaki hızlı tırmanış ile akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru devam ediyor. Motorinin litre fiyatına bu gece yarısı itibariyle okkalı bir zam yansıyacak. Bu zamla motorinin litre fiyatı 60 liraya dayanırken psikolojik sınır aşılacak ve bütçeler sarsılacak. Benzin için henüz zam yok. İşte motorinin litre fiyatına gelen yeni zam ve güncel fiyatlar:
Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket akaryakıta zam olarak yansıyor. Ocak ayında peş peşe zam ve indirim gören akaryakıt fiyatlarında yine değişiklik olacak. Bu kez motorinin litre fiyatına 23 Ocak 2026 cuma günü itibariyle okkalı bir zam yansıyacak. Bu zamla birlikte psikolojik sınır aşılacak ve motorinin litre fiyatı 60 liraya dayanacak.
MOTORİNE ZAM VAR
Motorine gece yarısı gelecek olan zam kesinleşti. Motorinin litre fiyatına 1 lira 43 kuruş zam yansıyacak. Bu zam Cuma gününden itibaren geçerli olacak. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı şöyle olacak:
İstanbul Avrupa yakasında 55.87 TL'den satılan motorinin litre fiyatı cuma günü itibariyle 57,30 TL olacak.
İstanbul Anadolu yakasında 55.69 TL olan motorinin litresi zam sonrasında 57,12 TL olacak.
Ankara'da 56,95 TL'den satılan motorin zam sonrasında 58,29 TL'ye çıkacak.
İzmir'de 57.20 TL'den satılan motorinin litre fiyatı ise zam sonrasında 58,54 TL'ye ulaşacak.
İstanbul Avrupa Yakası benzin fiyatları : 54.00 TL
LPG: 29.29 TL
İstanbul Anadolu Yakası Benzin: 53.83 TL
Motorin: 55.69 TL
LPG: 28.69 TL
Ankara Benzin: 54.91 TL
LPG: 29.17 TL
İzmir'de benzin: 55.20 TL
LPG: 29.09 TL