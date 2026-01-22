Motorinin litresi 60 liraya koşuyor! Bu gece çok büyük zam var benzin ise...

Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket akaryakıta zam olarak yansıyor. Ocak ayında peş peşe zam ve indirim gören akaryakıt fiyatlarında yine değişiklik olacak. Bu kez motorinin litre fiyatına 23 Ocak 2026 cuma günü itibariyle okkalı bir zam yansıyacak. Bu zamla birlikte psikolojik sınır aşılacak ve motorinin litre fiyatı 60 liraya dayanacak.