CHP Erzincan İl Başkanı Yalçın Tanrıverdi görevden alındı

CHP'de ekim ayında gerçekleştirilen 39. Olağan Kongre'de güven tazeleyen Erzincan İl Başkanı Yalçın Tanrıverdi ve yönetimi, sebep gösterilmeden Genel Merkez'in kararıyla görevden alındı.

CHP kurmayları, Erzincan İl Başkanı Yalçın Tanrıverdi ve yönetiminin, il ve ilçe teşkilatlarından gelen şikayetler ve yetersiz performans sebebiyle MYK toplantısında oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda görevden alındığını belirtti.

"BİZE GEREKÇE SUNULMADI"

Türkiye gazetesine konuşan Tanrıverdi, görevden alınma sebeplerine dair bir gerekçenin kendilerine bildirilmediğini söyledi. Yazılı savunmalarının da istenmediğini söyleyen Tanrıverdi, "Şikayet varsa il başkanını görevden alırsın, neden yönetim görevden alınıyor." dedi. Bu arada, görevden alınan il yönetiminin de karara dair yazılı açıklama yapması bekleniyor.

Öte yandan, MYK toplantısından çıkan görevden alma kararının ardından Genel Başkan Özgür Özel, PM üyeleri Ednan Arslan ve Polat Şaroğlu'nu görevlendirdi. Erzincan'a giderek kararı tebliğ eden ve il teşkilatıyla temaslarda bulunan PM heyetinin hazırlayacağı rapor doğrultusunda yeni il başkanının belirlenmesi bekleniyor.

YENİ İL BAŞKANI...

Yeni il başkanı için Erzincan Belediye Meclis Üyesi Hakan Çağlar ile eski İl Başkanları Erdem Topçu ve İsmail Arslan'ın ismi geçiyor.

