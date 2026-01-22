BIST 12.728
DOLAR 43,31
EURO 50,73
ALTIN 6.713,37
HABER /  MEDYA

Enver Aysever'den Özgür Özel'e yalanlama! Hırsızın elini sıkmam dedim

Enver Aysever'den Özgür Özel'e yalanlama! Hırsızın elini sıkmam dedim

Enver Aysever'in Silivri cezaevinde İmamoğlu'na "Ben hırsızın elini sıkmam” dediği iddiasının doğru olmadığını söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yalanlama geldi. Canlı yayındaki programa açıklama gönderen Aysever'in avukatı Mikayil Dilbaz, "Müvekkilim, hem Ekrem İmamoğlu’na hem de Özgür Özel’e söylediği sözlerin arkasındadır." dedi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çekmeköy mitinginde yaptığı konuşmada, Enver Aysever’in Ekrem İmamoğlu’nun Silivri Cezaevi ziyareti sırasında yaşandığı iddia edilen olayları yalanladı.

Özel, "Yok efendim Silivri’de Ekrem Başkan gazeteciyi görmüş... Geçmiş olsun, sağ ol başkanım; bir karış yalan yazdı. Ben gittim, içeri girmiş gazeteci kardeşim, geçmiş olsun dedim, ziyaret ettim; bir kelimesi doğru değil" ifadelerini kullanarak Aysever’i hedef aldı.

Özgür Özel’in açıklamalarına cevap, Enver Aysever’in avukatı Mikayil Dilbaz’dan geldi.

"Müvekkilime göre; hırsızın partisi olmaz"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’e ulaştırılan ve canlı yayında okunan açıklamada, cezaevinde gerçekleşen görüşmenin perde arkası şu sözlerle aktarıldı:

“Müvekkilim Sayın Enver Aysever’in vekili olarak, kendisinin bilgisi ve talimatı üzerine bu açıklamayı yapma zaruriyeti doğmuştur.

Müvekkilim; içeride Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında “Ben hırsızın elini sıkmam” ifadesini kullandığını, ziyaret sırasında ise Sayın Özgür Özel’e hitaben “Hırsızları savunmak adına partinin tek gündemini bu konuyla meşgul ederseniz, Sayın Genel Başkan, korkarım ki yer değiştireceğiz” sözlerini açıkça ve yüz yüze söylediğini tarafıma net biçimde beyan etmiştir. Bugün kürsüden bu beyanların inkâr edilmesi, bir kişi tartışması değil; siyasette doğruluk, tanıklık ve etik sorunudur.

Müvekkilim, içeride de dışarıda da hayatı boyunca hırsızlıkla mücadele ettiğini özellikle vurgulamaktadır.

Çünkü bugün mesele artık kişiler ya da partiler değil; ülkesini soyanlarla, ülkesini sevenlerin kavgasıdır. Müvekkilime göre; hırsızın partisi olmaz. Hırsızlık bir ideoloji değil, bir suçtur. Ve hırsızlık, bu ülke için açık bir beka sorunudur. Bu nedenle bu mücadele bir tercih değil, bir zorunluluktur.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı makamı, Atatürk’ün mirasıdır. Bu makam; gerçeği inkâr ederek, tanıkları yok sayarak, “olmamış” diyerek korunamaz. Müvekkilim, hem Ekrem İmamoğlu’na hem de Özgür Özel’e söylediği sözlerin arkasındadır. Bugün yapılan, bir kişiyi değil; siyasette dürüstlük ilkesini yalanlamaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

ÖNCEKİ HABERLER
Victor Osimhen'den Atletico Madrid maçı sonrası transfer müjdesi: İkna etmek için uğraşıyorum
Victor Osimhen'den Atletico Madrid maçı sonrası transfer müjdesi: İkna etmek için uğraşıyorum
CHP Erzincan İl Başkanı Yalçın Tanrıverdi görevden alındı
CHP Erzincan İl Başkanı Yalçın Tanrıverdi görevden alındı
Ülke genelinde 478 düzensiz göçmen yakalandı Ali Yerlikaya açıkladı
Ülke genelinde 478 düzensiz göçmen yakalandı Ali Yerlikaya açıkladı
Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi'nde Bologna engelini aştı
Fenerbahçe Beko Avrupa Ligi'nde Bologna engelini aştı
En düşük emekli aylığı 20 bin lira oldu TBMM'de kabul edildi
En düşük emekli aylığı 20 bin lira oldu TBMM'de kabul edildi
Trump Grönland konusunda NATO ile anlaştı gümrük vergilerini durdurdu
Trump Grönland konusunda NATO ile anlaştı gümrük vergilerini durdurdu
UEFA Şampiyon Ligi'nde toplu sonuçlar İlk 8'i garantileyen ikinci takım
UEFA Şampiyon Ligi'nde toplu sonuçlar İlk 8'i garantileyen ikinci takım
Balıkesir Sındırgı'da deprem oldu AFAD açıkladı
Balıkesir Sındırgı'da deprem oldu AFAD açıkladı
Abdullah Özdemir’den Özgür Özel’e miting alanı tepkisi
Abdullah Özdemir’den Özgür Özel’e miting alanı tepkisi
11 ilde dolandırıcılık operasyonu: 25 tutuklama
11 ilde dolandırıcılık operasyonu: 25 tutuklama
Beşiktaş'ta bulunan cesedin Rus yüzücüye ait olduğu belirlendi
Beşiktaş'ta bulunan cesedin Rus yüzücüye ait olduğu belirlendi
Balıkesir beşik gibi! Bir deprem daha...
Balıkesir beşik gibi! Bir deprem daha...