BIST 12.840
DOLAR 43,30
EURO 50,74
ALTIN 6.725,20
HABER /  SPOR

19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 19. hafta maçlarında görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Ali Yılmaz

24 Ocak Cumartesi:

14.30 Zecorner Kayserispor-RAMS Başakşehir: Batuhan Kolak

17.00 Samsunspor-Kocaelispor: Yiğit Arslan

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

25 Ocak Pazar:

14.30 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: Kadir Sağlam

17.00 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler

17.00 Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses

20.00 Fenerbahçe-Göztepe: Cihan Aydın

26 Ocak Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş: Yasin Kol

ÖNCEKİ HABERLER
DEM Parti heyeti terör örgütü YPG'ye destek için Kamışlı'ya gitti
DEM Parti heyeti terör örgütü YPG'ye destek için Kamışlı'ya gitti
Zırhlı araç kaza yaptı! 11 kilogram altın kayboldu
Zırhlı araç kaza yaptı! 11 kilogram altın kayboldu
Grip sonrası geçmeyen öksürüğe çok dikkat edin! Uzmanı uyardı
Grip sonrası geçmeyen öksürüğe çok dikkat edin! Uzmanı uyardı
Bilal Erdoğan, Katar merkezli Atheer’e röportaj verdi! "Babanızın halefi olacak mısınız?” sorusu soruldu
Bilal Erdoğan, Katar merkezli Atheer’e röportaj verdi! "Babanızın halefi olacak mısınız?” sorusu soruldu
ABD'li eski diplomattan Grönland krizinde Türkiye önerisi
ABD'li eski diplomattan Grönland krizinde Türkiye önerisi
İstanbullular 2025'te en çok bu 2 ürünü tüketti
İstanbullular 2025'te en çok bu 2 ürünü tüketti
Kadıköy sahile yapılacak camiiye onay çıktı! Daha önce iptal edilmişti işte o plan
Kadıköy sahile yapılacak camiiye onay çıktı! Daha önce iptal edilmişti işte o plan
Yanlış aydınlatma göz sağlığını tehdit ediyor! Uzmanından göz sağlığı için ideal aydınlatma rehberi
Yanlış aydınlatma göz sağlığını tehdit ediyor! Uzmanından göz sağlığı için ideal aydınlatma rehberi
Sigaraya yeni yasaklar geliyor Bakan Memişoğlu açıkladı
Sigaraya yeni yasaklar geliyor Bakan Memişoğlu açıkladı
Tuğyan'ın sevgilisi Kervan gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme
Tuğyan'ın sevgilisi Kervan gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme
Kapasite kullanım oranı ocak ayında geriledi
Kapasite kullanım oranı ocak ayında geriledi
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Baskonia'yı konuk edecek
Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Baskonia'yı konuk edecek