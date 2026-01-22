BIST 12.728
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak Avrupa’da bir üst turun kapısını araladı. Alınan puan sonrası Cimbom'un play-off turundaki rakipler de netleşti. Manchester City maçı öncesi hesaplar değişti. İşte Cimbom’un muhtemel rakipleri ve elenme ihtimali...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu - Resim: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, sahasında Atletico Madrid karşısında sergilediği dirençli futbolla hedefe bir adım daha yaklaştı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu - Resim: 2

1-1’lik beraberlikle sahadan ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 10’a yükselterek ilk 24 yolunda dev bir avantaj yakaladı. Artık gözler son hafta oynanacak Manchester City maçına çevrilirken, Aslan’ın play-off turundaki muhtemel rakipleri de büyük oranda şekillendi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu - Resim: 3

En güçlü aday Newcastle

Ülke Puanı hesabının analizlerine göre Galatasaray’ın play-off turunda eşleşme ihtimali en yüksek olan takım %17,71 oranla İngiliz ekibi Newcastle United oldu. 

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu - Resim: 4

Listenin devamında ise Avrupa’nın devleri böyle sıralanıyor.

