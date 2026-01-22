Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak Avrupa’da bir üst turun kapısını araladı. Alınan puan sonrası Cimbom'un play-off turundaki rakipler de netleşti. Manchester City maçı öncesi hesaplar değişti. İşte Cimbom’un muhtemel rakipleri ve elenme ihtimali...
UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, sahasında Atletico Madrid karşısında sergilediği dirençli futbolla hedefe bir adım daha yaklaştı.
1-1’lik beraberlikle sahadan ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 10’a yükselterek ilk 24 yolunda dev bir avantaj yakaladı. Artık gözler son hafta oynanacak Manchester City maçına çevrilirken, Aslan’ın play-off turundaki muhtemel rakipleri de büyük oranda şekillendi.
En güçlü aday Newcastle
Ülke Puanı hesabının analizlerine göre Galatasaray’ın play-off turunda eşleşme ihtimali en yüksek olan takım %17,71 oranla İngiliz ekibi Newcastle United oldu.
Listenin devamında ise Avrupa’nın devleri böyle sıralanıyor.