Bilal Erdoğan, Katar merkezli Atheer’e röportaj verdi! "Babanızın halefi olacak mısınız?” sorusu soruldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Lideri Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Katar merkezli Atheer isimli medya kuruluşuna konuk oldu. Tanıtımda Bilal Erdoğan’a “Ve hepsinden önemlisi... Babanızın halefi (yerine geçecek kişi) olacak mısınız?” sorusu yöneltildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, Katar merkezli dijital yayın platformu Atheer’de yayımlanan “Zû Şan” (Önemli Kişiler) adlı programa konuk oldu. 

Tanıtımda, Bilal Erdoğan’a  aile geçmişi ve siyasi geleceğiyle ilgili sorular yöneltildi. Fragmanın en dikkat çekici bölümü ise sunucunun doğrudan sorduğu şu soru oldu:

“Ve hepsinden önemlisi... Babanızın halefi (yerine geçecek kişi) olacak mısınız?”

Bu soruya Bilal Erdoğan’ın verdiği yanıt tanıtımda yer almadı.

Programın tanıtımı sosyal medyada, “Peki, babasının halefi olacak mı?" anonsuyla duyuruldu.

Programdan paylaşılan kısa kesit, Erdoğan’ın aile köklerine ve hayatına dair samimi anlatımlarıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

