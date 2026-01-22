Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu! Nüfusu 60 ile eşit...

BIST 12.710
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son verilere göre Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri belli oldu. Özellikle bazı ilçeler, nüfus yoğunluğu bakımından o kadar yüksek bir yer tutuyor ki, bu ilçeler birçok ili geride bırakıyor.

Büyükşehirlerdeki yoğun nüfus artışı, ilçelerin demografik yapısındaki değişimi bir kez daha gözler önüne serdi. İşte Türkiye'nin en kalabalık 15 ilçesi. Zirvedeki isim şaşırttı.

Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri açıklandı. TÜİK verilerine göre listenin zirvesine İstanbul'dan bir ilçe yerleşirken, nüfusuyla tam 57 ili geride bıraktı. İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçesi…

Yıldırım (Bursa) – 654.998 kişi

Mamak (Ankara) – 686.777 kişi

Bağcılar (İstanbul) – 713.594 kişi

Yenimahalle (Ankara) – 714.866 kişi

Ümraniye (İstanbul) – 727.819 kişi

Pendik (İstanbul) – 749.356 kişi

Seyhan (Adana) – 786.931 kişi

