Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu! Nüfusu 60 ile eşit...
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son verilere göre Türkiye’nin en kalabalık ilçeleri belli oldu. Özellikle bazı ilçeler, nüfus yoğunluğu bakımından o kadar yüksek bir yer tutuyor ki, bu ilçeler birçok ili geride bırakıyor.
Büyükşehirlerdeki yoğun nüfus artışı, ilçelerin demografik yapısındaki değişimi bir kez daha gözler önüne serdi. İşte Türkiye'nin en kalabalık 15 ilçesi. Zirvedeki isim şaşırttı.
Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri açıklandı. TÜİK verilerine göre listenin zirvesine İstanbul'dan bir ilçe yerleşirken, nüfusuyla tam 57 ili geride bıraktı. İşte Türkiye'nin en kalabalık ilçesi…
Yıldırım (Bursa) – 654.998 kişi
Mamak (Ankara) – 686.777 kişi
Bağcılar (İstanbul) – 713.594 kişi
Yenimahalle (Ankara) – 714.866 kişi
Ümraniye (İstanbul) – 727.819 kişi
Pendik (İstanbul) – 749.356 kişi
Seyhan (Adana) – 786.931 kişi