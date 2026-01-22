BIST 12.816
Kadıköy sahile yapılacak camiiye onay çıktı! Daha önce iptal edilmişti işte o plan

İSTANBUL Kadıköy sahilde bulunan ve İSKİ'ye ait çok değerli araziye 2015 yılında İstanbul Müftülüğü camii yapılması için başvuruda bulunmuştu. Camii projesi hazırlanmış ancak Kadıköy belediyesinin açtığı davayla ile iptal edilmişti. Yıllardır süren yargı sürece sonrasında camiye yargıdan onay çıktı!

İSTANBUL Kadıköy Rıhtım’daki sahil hattında yer alan ve uzun süredir yeşil alan olarak kullanılan dolgu alana yapılması planlanan cami projesiyle ilgili yargı sürecinde yeni bir aşamaya gelindi. Daha önce mahkeme tarafından iptal edilen proje, istinaf mahkemesinin kararıyla yeniden geçerlilik kazandı.

Kadıköy Belediyesi’nin açtığı dava sonucunda 2024 yılında yerel mahkeme, bilirkişi raporlarını esas alarak projeyi iptal etmişti. Ancak İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, 15 Aralık 2025 tarihli kararıyla bu iptali bozdu ve davanın reddine hükmetti. Mimarlar Odası, projenin kent siluetini ve Haydarpaşa Garı’yla görsel ilişkiyi dikkate almadığını belirterek karara Danıştay’da itiraz edeceklerini duyurdu.

İstanbul İl Müftülüğü 2015 yılında Kadıköy sahiline camii için başvuru yapmıştı. Sahile yapılacak bu cami projesi toplam 33 bin 559 metrekarelik araziyi kapsayacak. Projede, 3 bodrum katlı ve yaklaşık 1200 araç kapasiteli yeraltı otoparkı da yer alıyordu.

Camii projesi İSKİ'nin arıtma tesisinin olduğu yere yapılacak. Sahile sıfır olan arazi hayli geniş ve yeşil alan olarak da hizmet veriyor. 

CAMİİ'NİN PLANLAMASI ŞÖYLE:
Toplam cami inşaat alanı: 33 bin 559 metrekare
Cami inşaatı: 21 bin 740 metrekare
Namazgâh katı: 10 bin 166 metrekare
Harim katı: 9 bin 828 metrekare
Mahvil katı: 680 metrekare
Şadırvan ve hizmet birimleri: 1066 metrekare
Kubbe hizası: 1486 metrekare

Kubbe çapı: 56 metre
Cami yüksekliği: 46.5 metre
Minare yüksekliği: 70 metre
Cami cemaat kapasitesi: 19.950 kişi
Zemin altı otoparkı 3 bodrum kat ve toplam 1242 araç kapasiteli
Hizmet ve ticaret alanı: 1066 metrekare

