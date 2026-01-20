YPG'den Haseke kırsalında katliam! 10 sivil araçlarında delik deşik edildi

Terör örgütünün, Mükmin Köyü çevresinde bulunan ve dün boşalttığı kontrol noktası yakınında yaşandığı ortaya çıkan saldırıda, 2 araçta bulunan ikisi kadın, ikisi çocuk olmak üzere 10 sivilin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Çatışmalar nedeniyle Haseke'den ayrılmaya çalışan ailelere ait olduğu düşünülen araçların, mermi yağmuruna tutulduğu görüldü.