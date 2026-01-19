2026'nın ilk seçim anketinde İYİ Parti sürprizi! CHP ve AK Parti arasındaki oy farkı ise...

Piar Araştırma 2026 yılına ait ilk seçim anketi sonuçlarını yayınladı. Ocak ayında 26 ilde 2120 kişiyle yapılan anketteki en büyük sürpriz İYİ parti oylarında oldu. İYİ Parti son seçimde alığı oyların yarısını kaybetti. Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz sorusunun yöneltildiği ankette AK Parti ile CHP arasındaki oy farkı ise yüzde 1.7 oldu.

PİAR tarafından yapılan 2026 yılının ilk anket sonuçlarına göre CHP, önceki ölçümlere kıyasla oy oranını 1,7 puan artırarak yüzde 34,5'e ulaştı. AK Parti ise yüzde 32,6 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. İki parti arasındaki farkın yaklaşık 2 puan olduğu görüldü.

MHP ve DEM kafa kafaya

Araştırmada MHP'nin oy oranı yüzde 9,2 olarak ölçülürken, DEM Parti'nin oy oranı yüzde 8,7 seviyesinde kaydedildi.

İYİ Parti oyları çakıldı

Anketin en dikkat çekici partisi ise İYİ Parti oldu. 2023 seçimlerinde yüzde 9,6 oy alan İYİ Parti bu ankette yüzde 4,8'de kaldı. Piar anketine göre partilerin oy oranları şöyle:

CHP: Yüzde 34,5

AK Parti: Yüzde 32,6

MHP: Yüzde 9,2

DEM Parti: Yüzde 8,7

İYİ Parti: Yüzde 4,8

Zafer Partisi: Yüzde 4,2

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,5

Diğer: Yüzde 3,5