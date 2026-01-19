Erdoğan: Takip eden değil, takip edilen Türkiye'yi inşa ettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Esenboğa'da 3. pist ve yeni kulenin açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolcu sayısı istatistiklerini vererek Türkiye'nin Avrupa'da 2. sırada olduğunu söyledi. Ayrıca Erdoğan, hava ulaşımında yeni hedeflerden bahsetti.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık takip eden değil takip edilen bir Türkiye var." diyerek hizmet siyasetinden hiçbir zaman taviz vermediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanı'nın 3. pisti ve yeni kulesinin açılışında konuştu.

Erdoğan, ''Türkiye olarak 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde yer alıyoruz. Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş alanına sahip ülkelerinden biri yaptık.'' dedi.

SAYI 60'A YÜKSELECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak hedefiyle, Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri yaptık. İnşası devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane Havalimanlarımızla birlikte bu sayı yakın zamanda 60'a yükselecek.

Hava ulaştırma anlaşması yaptığımız ülkelerin sayısını 81'den 175'e taşıyarak Türkiye'yi dünyada en fazla hava ulaşım anlaşması bulunan ülke haline getirdik.

DÜNYADA 7'NCİ SIRADAYIZ

İşte bugün hizmet zincirimize yeni bir halka daha eklemenin bahtiyarlığı içindeyiz. Kurumlarımız ve yerel yönetimlerimizle çalışmaya ilk gün ki gibi devam ediyoruz. Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak hedefiyle, Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri yaptık. Aktif havalimanı sayımızı 58'e çıkardık. İnşası devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane Havalimanlarımızla birlikte bu sayı yakın zamanda 60'a yükselecek.

İstanbul Havalimanımız geçtiğimiz sene yaklaşık 84,5 milyon yolcuyu misafir ederek, yolcu sayısı bakımından Avrupa'da 2'nci, dünya genelinde 7'nci oldu.

İşte bugün hizmet zincirimize yeni bir halka daha eklemenin bahtiyarlığı içindeyiz. Esenboğa Havalimanımızın yıllık 20 milyon olan yolcu kapasitesini 30 milyona yükselteceğiz.

CHP'Lİ BELEDİYELERE TEPKİ

Kurdelesini kestiğimiz her yatırımda bizimle muhalefet arasındaki vizyon farkı ortaya çıkıyor. Biz bu ülkenin kaynaklarını yine bu ülkenin vatandaşları için kullanıyoruz. Bu hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz."