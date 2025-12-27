Yılın son anket sonucu bomba! Hangi parti önde? "Bu pazar seçim olsa..."

2025 yılının son anket çalışması ORC Araştırma'dan geldi. 26 ilde 23-25 Aralık tarihlerinde 2 bin 300 katılımcı ile yapılan ankette "Bu Pazar Genel Seçim Olsa, Hangi Partiye Oy Verirsiniz? " diye soruldu. İşte yapılan son anketin dikkat çeken sonuçları...