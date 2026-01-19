BIST 12.794
DOLAR 43,27
EURO 50,38
ALTIN 6.497,84
HABER /  POLİTİKA

İçki masasında sela okundu! MHP'li isme ihraç göründü

Burdur'da alkol içilen masada sela okumasına ilişkin Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. MHP yönetimi, Burdur MHP İl Genel Meclis Üyesi Abdullah Aksoy'un partiden ihraç edileceğini açıkladı.

Abone ol

Burdur'un Gölhisar ilçesinde MHP İl Genel Meclisi Üyesi Abdullah Aksoy'un, alkol alınan bir ortamda sela okutulması talimatını verdiği iddiası kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Gölhisar ilçesinde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, alkol içilen bir masada Ç.T. tarafından sela okundu.

Görüntüler sosyal medya da büyük tepkiye yol açarken Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından merkezine götürülen şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan gazeteci Sinan Burhan, “Alkol masasında sela okuyan meclis üyesi İhraç… MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadi Durmaz ile yaptığım görüştüm. Burdur MHP İl Genel Meclis Üyesi Abdullah Aksoy hakkında soruşturma başlattıklarını ve ihraç edeceklerini söyledi” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan: Takip eden değil, takip edilen Türkiye'yi inşa ettik
Erdoğan: Takip eden değil, takip edilen Türkiye'yi inşa ettik
Kevin Durant, NBA'de en fazla sayı atan 6. oyuncu oldu
Kevin Durant, NBA'de en fazla sayı atan 6. oyuncu oldu
Paten kaymak için evden ayrılan 15 yaşındaki Efe korkunç halde bulundu
Paten kaymak için evden ayrılan 15 yaşındaki Efe korkunç halde bulundu
Barcelona kaybetti Real Madrid liderin ensesinde 5 büyük ligde son durum
Barcelona kaybetti Real Madrid liderin ensesinde 5 büyük ligde son durum
İstanbul Valiliğinden yeni uyarı geldi! Kar yağışı sürecek mi?
İstanbul Valiliğinden yeni uyarı geldi! Kar yağışı sürecek mi?
Ernest Muçi, Trabzonspor formasıyla Beşiktaş'taki gol sayısını geride bıraktı
Ernest Muçi, Trabzonspor formasıyla Beşiktaş'taki gol sayısını geride bıraktı
İsrail Malile Bakanı Smotrich'ten ABD üssü kapatılsın çağrısı
İsrail Malile Bakanı Smotrich'ten ABD üssü kapatılsın çağrısı
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan ile ilgili provokatif paylaşıma ilişkin gözaltı sayısı 6'ya çıktı
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan ile ilgili provokatif paylaşıma ilişkin gözaltı sayısı 6'ya çıktı
Esenboğa Havalimanı'nda beklenen gün! Yeni pist hizmete açılıyor...
Esenboğa Havalimanı'nda beklenen gün! Yeni pist hizmete açılıyor...
Kremlin, Putin'in Gazze Barış Kurulu'na davet edildiğini bildirdi
Kremlin, Putin'in Gazze Barış Kurulu'na davet edildiğini bildirdi
Fenerbahçe'nin Kante transferi zora girdi Gerçek ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin Kante transferi zora girdi Gerçek ortaya çıktı
Valilik duyurdu! Hepsinin trafiğe çıkması yasaklandı
Valilik duyurdu! Hepsinin trafiğe çıkması yasaklandı