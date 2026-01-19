İçki masasında sela okundu! MHP'li isme ihraç göründü

Burdur'da alkol içilen masada sela okumasına ilişkin Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. MHP yönetimi, Burdur MHP İl Genel Meclis Üyesi Abdullah Aksoy'un partiden ihraç edileceğini açıkladı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde MHP İl Genel Meclisi Üyesi Abdullah Aksoy'un, alkol alınan bir ortamda sela okutulması talimatını verdiği iddiası kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Gölhisar ilçesinde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, alkol içilen bir masada Ç.T. tarafından sela okundu.

Görüntüler sosyal medya da büyük tepkiye yol açarken Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından merkezine götürülen şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan gazeteci Sinan Burhan, “Alkol masasında sela okuyan meclis üyesi İhraç… MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadi Durmaz ile yaptığım görüştüm. Burdur MHP İl Genel Meclis Üyesi Abdullah Aksoy hakkında soruşturma başlattıklarını ve ihraç edeceklerini söyledi” ifadelerini kullandı.