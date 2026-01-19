BIST 12.746
Esenboğa Havalimanı'nda beklenen gün! Yeni pist hizmete açılıyor...

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda büyük gün geldi çattı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun duyurduğu üzere, 3. pist ile birlikte modern yeni hava trafik kontrol kulesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle bugün resmen milletin hizmetine girecek. İşte detaylar...

Ankara havacılıkta seviye atlıyor.

3. pist ile birlikte modern yeni hava trafik kontrol kulesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle bugün resmen hizmete sunuluyor.

Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük gün geldi çattı. Bugün sahne Esenboğa’nın. Ankara havacılıkta seviye atlıyor!" ifadelerine yer vererek heyecanı yansıttı.

YENİ KULE VE PİST İLE KAPASİTE ARTIYOR

Yeni hava trafik kontrol kulesi, yüksek teknolojili tasarımı ve stratejik konumuyla hava trafiğini daha güvenli ve verimli hale getirecek. 3. pist ise havalimanının yıllık yolcu kapasitesini önemli ölçüde artırarak, Ankara'nın uluslararası havacılıkta daha güçlü bir konuma gelmesini sağlayacak.

