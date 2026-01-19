BIST 12.746
Fenerbahçe'nin Kante transferi zora girdi Gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü orta saha oyuncusu N’Golo Kante’nin transferinde sorun çıktı. Sürecin bu noktaya gelmesinin nedeninin Kante'nin menajeri olduğunu belirten muhabir Yağız Sabuncuğlu, "Menajeri 'bedelsiz çıkarırım' dedi çıkaramadı. O yüzden gerçekleri bilip konuşmak lazım." dedi.

Fenerbahçe'nin N’Golo Kante’ye kavuşması ertelendi. Kamuoyunda transfer yattı mı soruları gündeme geldi.

Mevkisinde dünyanın en iyisi olarak olarak gösterilen Fransız yıldızla ilgili yaşanan aksaklığın perde arkası aralandı.

El İttihad'ın transferi yokuşa sürmesinin nedeni merak konusu oldu. Bilindiği üzere Kante'nin sözleşmesi sezon sonu sona eriyor. 

"Bütün şartları zorluyor Fenerbahçe"

Now Spor'da konuya ilişkin açıklamalarda bulunan muhabir Yağız Sabuncuoglu, sorumlu olarak Kante'nin menajerini göstererek şunları söyledi:

"Dün geceyi sabaha bağlayan gece İstanbul'a döneceklerdi. Ama gün kaldılar. Kalma sebepleri ektra görüşme yapmaktı. Şu anda yoğun mesai ve kışın oyuncuyu getirmek için. Yazı cepte görüyorlar. Ama kışın gelecek Kante'nin Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna doğrudan katkı sağlayacaklarını düşündükleri için bir sefer daha yaptılar. Bütün şartları zorluyor Fenerbahçe. Bütün bütçesini zorluyor. Önümüzdeki saatlerde çok daha net konuşuruz. Kulüp tarafı çözülmeden çok yükselindi bu biraz süreci sakatladı. Sakatlanmasından dolayı sessizliğe büründü. Sessizliğe bürünmesi hayra alamet. Dogrusu bu bence. Çok yoğun bir mesai var.

Hem Yönetim kurulunun yaptığı açıklamalar hem sosyel medya hem bizim yaptığımız haberle işin bozulduğunu söylüyorlar. İşin sürüncemeye girmesini sebebini ben açıkladım defalarca. Bir kez daha söyleyeyim. Menajeri 'bedelsiz çıkarırım' dedi çıkaramadı. 'İster misiniz ilgilenir misiniz?' diye menajeri 'bedelsiz çıkarırım' dedi. O yüzden gerçekleri bilip konuşmak lazım. Haber yapıldı diye yönetim kurumu açıklama yaptı diye iş bozulmaz. Menajeri 'bedelsiz çıkarırm' dedi çıkaramadı. Bu kadar basit olay."

