Barcelona kaybetti Real Madrid liderin ensesinde 5 büyük ligde son durum

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi. Levante'yi 2-0 yenen Real Madrid, Real Sociedad'a 2-1 mağlup olan Barcelona ile arasındaki farkı bir puana indirdi.

LaLiga'da Barcelona, Premier Lig'de Arsenal, Serie A'da Inter, Bundesliga'da Bayern Münih, Ligue 1'de ise Lens, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Barcelona 9 maç sonra kaybetti

LaLiga'da lider Barcelona, deplasmanda Real Sociedad'a 2-1 mağlup olarak 9 hafta sonra yenildi.

Mikel Oyarzabal ve Gonçalo Guedes'in golleri, ev sahibi ekibe galibiyeti getirdi. Barcelona'nın golü, Marcus Rashford'dan geldi.

Real Madrid, yeni teknik direktörü Alvaro Arbeloa yönetiminde çıktığı ilk lig maçında Levante'yi Kylian Mbappe ve Raul Asencio'nun golleriyle 2-0 mağlup etti. İkinci yarıda oyuna giren milli futbolcu Arda Güler, ev sahibi ekibin son golünde kornerden ortayı yapan isim oldu.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Atletico Madrid'in evinde Alaves'i 1-0 yendiği haftada, Villarreal ise Real Betis deplasmanından 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Mallorca da sahasında Athletic Bilbao'yu Vedat Muriç'in "hat-trick" yaptığı mücadelede 3-2 yendi.

Ligde 20 hafta sonunda 49 puanı bulunan Barcelona, zirvede yer aldı. Üst üste 4. galibiyetini alan Real Madrid, rakibiyle arasındaki farkı bir puana düşürdü. Bir maçı eksik Villarreal ile Atletico Madrid, 41'er puanla iki takımı takip etti.

Arsenal berabere kaldığı haftada kazançlı çıktı

Premier Lig'de lider Arsenal, deplasmanda Nottingham Forest ile 0-0 berabere kaldı.

Sahadan bir puanla ayrılan Arsenal, Manchester derbisinin oynandığı haftada takipçilerinin mağlup olmasıyla farkı açmayı başardı.

Manchester United, evinde Manchester City'yi 2-0 yenerek üç hafta sonra galip geldi. Bu sonuçla Manchester City'nin galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Aston Villa, sahasında Everton'a 1-0 mağlup oldu ve son 4 haftada üçüncü kez puan kaybetti.

Burnley'yi ağırladığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Liverpool, art arda 4. beraberliğini aldı.

Chelsea ise sahasında Brentford'u 2-0 yenerek 5 hafta sonra galip geldi.

Ligin 22. haftasında 50 puana sahip Arsenal, Manchester City ve Aston Villa'nın 7 puan önünde zirvede yer aldı.

Inter deplasmanda kazandı

Serie A'nın zirvesindeki Inter, deplasmanda Udinese'yi Lautaro Martinez'in attığı golle 1-0 yendi.

Inter'de Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada görev yapmadı.

Zirve takipçilerinden Milan, Lecce'yi, Napoli ise Sassuolo'yu iç sahada 1-0'lık skorla geçti.

Torino'ya konuk olan Roma, mücadeleyi 2-0 kazandı. Ev sahibi takımda Emirhan İlkhan, 76 dakika sahada kaldı. Roma'da Zeki Çelik, yedekler arasında yer aldı.

Cagliari ise evinde Juventus'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Semih Kılıçsoy 54, siyah-beyazlılarda Kenan Yıldız 90 dakika görev yaptı.

Ligin 21. haftasında Inter, 49 puanla zirvedeki yerini korudu. Milan 46, Napoli 43, Roma 42 ve Juventus 39 puanla Inter'i izledi.

Bayern Münih peş peşe 4. galibiyetini elde etti

Bundesliga'da lider Bayern Münih, sahasında Leipzig'i Serge Gnabry, Harry Kane, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic ve Michael Olise'nin golleriyle 5-1 mağlup ederek art arda 4. galibiyetine ulaştı.

Ev sahibi ekibin tek golünü, Göztepe'den transfer edilen Romulo kaydetti.

Zirve takipçisi Borussia Dortmund, sahasında St. Pauli'yi 3-2 yendi. Ev sahibi takımda Salih Özcan, 83. dakikada oyuna dahil oldu. Türk asıllı Alman milli oyuncu Emre Can ise penaltıdan takımının üçüncü golünü attı.

Hoffenheim'ın evinde Bayer Leverkusen'i 1-0 yendiği haftada, Stuttgart ise sahasında Union Berlin ile 1-1 berabere kaldı.

Cenk Özkacar'ın ilk yarıda formasını giydiği Köln, konuk ettiği Mainz'ı 2-1 yendi.

Werder Bremen ile Eintracht Frankfurt ise 3-3 berabere kaldı. Konuk ekip Frankfurt'ta Can Uzun, 65. dakikada oyuna girdi.

Bayern Münih, 18 haftası geride kalan ligde 50 puanla zirvedeki yerini korudu. Borussia Dortmund 39, bir maçı eksik Hoffenheim ve Stuttgart 33'er, Leipzig 32 puan topladı.

Lens üst üste 8. galibiyetini aldı

Ligue 1'de lider Lens, sahasında Auxerre'i Wesley Said'in golüyle 1-0 yenerek art arda 8. galibiyetini elde etti.

Zirvedeki yerini geri almayı hedefleyen Paris Saint-Germain, evinde Lille'i 3-0 mağlup etti. Berke Özer, 90 dakika sahada kalarak konuk takımın kalesini korudu.

Olimpik Marsilya'nın deplasmanda Angers'yi 5-2 yendiği haftada, Olimpik Lyon ise sahasında Brest'i 2-1'lik skorla geçti.

Ligin 18. haftasında Lens, 43 puanla liderliğini sürdürdü. PSG 42, Marsilya 35, Lyon 33 ve Lille 32 puanla Lens'ın ardından sıralandı.