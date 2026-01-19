BIST 12.742
DOLAR 43,27
EURO 50,32
ALTIN 6.489,95
HABER /  GÜNCEL

Aralarında Özgür Özel de var! Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'de

Aralarında Özgür Özel de var! Yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'de

TBMM Başkanlığına, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 10 milletvekiline ait 14 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Abone ol

Aralarında Özgür Özel'in de bulunduğu dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığına sunuldu. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona sunuldu.

ARALARINDA ÖZGÜR ÖZEL DE VAR

Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık.

Özgür Özel'in 4, Lütfü Türkkan'ın 2 dosyası bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Evinde rahatsızlanan 3,5 aylık bebek öldü
Evinde rahatsızlanan 3,5 aylık bebek öldü
Bakan Fidan, Mısırlı, Suudi Arabistanlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Bakan Fidan, Mısırlı, Suudi Arabistanlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Akbank'tan yapay zeka odaklı altyapı yatırımı
Akbank'tan yapay zeka odaklı altyapı yatırımı
Fenerbahçe hakkında bomba sözler! Rıdvan Dilmen: ''O olursa şampiyonluk hayal...''
Fenerbahçe hakkında bomba sözler! Rıdvan Dilmen: ''O olursa şampiyonluk hayal...''
Galatasaray-Atletico Madrid maçını yönetecek hakem belli oldu
Galatasaray-Atletico Madrid maçını yönetecek hakem belli oldu
Depoları ucuza doldurmak için acele edin! Yeni zam kapıda, akaryakıtın litresi değişiyor
Depoları ucuza doldurmak için acele edin! Yeni zam kapıda, akaryakıtın litresi değişiyor
Trump'tan Avrupa'ya sarsıcı mesaj! NATO da bir şey yapmalı
Trump'tan Avrupa'ya sarsıcı mesaj! NATO da bir şey yapmalı
MEB düğmeye bastı, proje 25 ilçede başladı: Veliler de dahil edilecek
MEB düğmeye bastı, proje 25 ilçede başladı: Veliler de dahil edilecek
İki hızlı trenin karıştığı feci kaza! Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi
İki hızlı trenin karıştığı feci kaza! Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi
Transferde beklenen an geldi: Galatasaray ilk bombayı patlattı
Transferde beklenen an geldi: Galatasaray ilk bombayı patlattı
Yolcu uçağı kağıt mendile yazılmış bomba notu nedeniyle acil iniş yaptı
Yolcu uçağı kağıt mendile yazılmış bomba notu nedeniyle acil iniş yaptı
Milli füzelerde eşik aşılıyor 2026'da çok farklı yenilikler yaşanacak
Milli füzelerde eşik aşılıyor 2026'da çok farklı yenilikler yaşanacak