HABER /  GÜNCEL

Bakan Fidan, Mısırlı, Suudi Arabistanlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Bakan Fidan, Mısırlı, Suudi Arabistanlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdullati, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda Gazze bağlamındaki hususları ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Mısırlı, Suudi Arabistanlı ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.

Görüşmelerde, Gazze bağlamındaki hususlar ile son günlerde bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı.

