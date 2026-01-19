Transferde beklenen an geldi: Galatasaray ilk bombayı patlattı

Galatasaray, devre arası transfer hamlesini Napoli forması giyen Noa Lang ile yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Hollandalı sol kanadı zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre Lang’ın maaşını Galatasaray karşılayacak, sözleşmede ise 30 milyon euro civarında bir satın alma maddesi yer alacak. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Galatasaray, Noa Lang transferinde sona yaklaştı. İddiaya göre sarı-kırmızılılar, Napoli ile kiralama konusunda anlaşma sağladı; satın alma opsiyonu ise zorunlu olmayacak.

NOA LANG GALATASARAY'A DOĞRU

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, sol kanat için önemli bir ismi gündemine aldı. Napoli'nin kadro planlamasında düşünmediği öne sürülen Hollandalı futbolcu Noa Lang için görüşmelerin son aşamaya geldiği belirtildi.

NAPOLI İLE KİRALAMA ANLAŞMASI İDDİASI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray ile Napoli'nin Noa Lang'ın kiralanması konusunda el sıkıştığı ifade edildi. Anlaşmada satın alma opsiyonunun zorunlu olmadığı, Galatasaray'ın oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

MAAŞI VE OPSİYON DETAYI

Galatasaray'ın Noa Lang'ın maaşını karşılayarak kiralama formülünü kabul ettiği belirtilirken, sözleşmede 30 milyon euro seviyesinde bir satın alma opsiyonunun bulunacağı iddia edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Noa Lang, bu sezon tüm kulvarlarda 18 maçta süre aldı. Hollandalı futbolcu bu süreçte 1 gol atıp 2 asist yaptı.