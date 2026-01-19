İki hızlı trenin karıştığı feci kaza! Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Kurtuba kenti yakınlarında iki hızlı trenin karıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a yükseldiği bildirildi.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Endülüs özerk yönetimi ve Sivil Koruma kaynaklarına dayandırdığı haberde dün akşam Kurtuba'ya bağlı Adamuz beldesinde meydana gelen tren kazasının ardından 48 kişinin tedavi gördüğü, 12'sinin yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Kazada yaşamını yitirenlerin sayısının ise 39'a çıktığı açıklandı.

Jandarmanın kriminoloji uzmanlarının, hayatını kaybedenlerin kimliklerini hem parmak izi hem de DNA analizi yoluyla tespit etmek için ekibe katılacağı duyuruldu.