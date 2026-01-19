Depoları ucuza doldurmak için acele edin! Yeni zam kapıda, akaryakıtın litresi değişiyor

Benzin ve motorin fiyatları indirim ve zam haberleri ile değişmeye devam ediyor. Son olarak motorinin hafta sonu litre fiyatına 1 lira 61 kuruş zam gelmişti. Yeni zam kapıda... Depoları doldurmak için acele edin.

Jeopolitik gerilimler, döviz kurlarındaki değişimler ve petrol piyasasındaki hızlı dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Geçtiğimiz günlerde motorine gelen zammın ardından yenisi kapıda göründü. Sektör kaynaklarının aktardığına göre motorine çarşamba gününden geçerli 1 TL 15 kuruş zam bekleniyor.

ÖNCE BENZİNE SONRA MOTORİNE ZAM GELMİŞTİ

Benzinin litresine 16 Ocak gece yarısı 1 lira 70 kuruş zam gelmişti. Bu zammı hemen yeni bir artış takip etti ve 17 Ocak'ta motorine 1 TL 61 kuruş zam geldi.

Benzine yapılan 1 lira 70 kuruşluk zammın ardından, bu kez indirim geldi.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.00 TL

Motorin litre fiyatı: 54.86 TL

LPG litre fiyatı: 29.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.83 TL

Motorin litre fiyatı: 54.69 TL

LPG litre fiyatı: 28.69 TL