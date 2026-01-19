Limak Holding Başkanı Özdemir, Davos'ta Guvernörler Toplantısı'nı yönetecek

Geçen yıl WEF'in Mühendislik ve İnşaat Sanayi Grubu Başkanlığına getirilen ilk Türk şirket temsilcisi ve kadın lider olan Özdemir, bu yıl da grubun Guvernörler Toplantısı'nı yönetecek.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenecek 56. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF), geçen yıl başkanlığına seçildiği Mühendislik ve İnşaat Sanayi Grubu'nun Guvernörler Toplantısı'na liderlik edecek.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Davos kasabasında 19-23 Ocak tarihleri arasında 'Diyalog Ruhu' temasıyla gerçekleştirilecek zirvede, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir çeşitli panellerde konuşmacı olarak yer alacak.

Geçen yıl WEF'in Mühendislik ve İnşaat Sanayi Grubu Başkanlığına getirilen ilk Türk şirket temsilcisi ve kadın lider olan Özdemir, bu yıl da grubun Guvernörler Toplantısı'nı yönetecek.

Özdemir'in başkanlık döneminde 6 yeni üyenin katılımıyla genişleyen grubun adı, sektörün çeşitliliğini yansıtmak amacıyla 'Yaşam Alanları ve Altyapı (Built Environment and Infrastructure – BEI)' olarak güncellenecek.

Yeni ismin tanıtımı 21 Ocak'taki Guvernörler Toplantısı'nda gerçekleştirilecek. Toplantıda ayrıca, KPMG işbirliğiyle hazırlanan ve küresel tedarik zincirlerinde dayanıklılığı ele alan rapor da katılımcılara sunulacak.

'Yarını İnşa Etmek' paneli

Davos Yıllık Toplantısı kapsamında Limak, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da WEF tarafından akredite edilen panelde iş dünyasının liderlerini bir araya getirecek.

WEF'in resmi programına alınmaya hak kazanan 'Engineering Tomorrow' (Yarını İnşa Etmek) başlıklı panel, geçtiğimiz yıl yine Limak tarafından düzenlenen ve kadınların STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) alanındaki iş gücüne katılımının ele alındığı oturumun devamı olarak tasarlandı.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir'in, NEOM, Schneider Electric ve KPMG üst düzey yöneticileriyle birlikte 20 Ocak'ta katılacağı panelde, yapay zeka çağında kadınların STEM yeteneklerinin geliştirilmesi ve dijital uçurumun önlenmesi konuları ele alınacak.

Avrasya oturumunda özel sektörü temsil edecek

Özdemir, aynı gün düzenlenecek 'Avrupa ve Avrasya’nın Dönüm Noktasını Tanımlamak' başlıklı oturumda özel sektörü temsilen konuşacak. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan’ın da yer alacağı panelde, Avrasya'nın ticaret, enerji ve stratejik bağlantı yollarındaki rolü değerlendirilecek.

Ebru Özdemir ayrıca, 22 Ocak'ta Forbes Middle East Hub tarafından düzenlenecek 'Geleceği İnşa Etmek: Vizyon, Sermaye ve Uygulama' panelinde, büyük ölçekli projelerde vizyoner liderlik ve mühendislikte mükemmeliyetçilik konularına değinecek.

Zirveyle eş zamanlı olarak WEF'in resmi blog sayfasında 'Dijital Uçurumdan Yatırım Getirisine: Geleceğin İş Gücü Neden Kadınlara Emanet?' başlıklı bir makale de yazan Özdemir, yapay zekanın iş gücünü dönüştürdüğü süreçte kadınların ekonomiye dahil edilmesinin önemini vurguladı.