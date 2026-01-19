BIST 12.752
Fay patlamıyor, kayıyor! Osman Bektaş, Marmara'nın altındaki ateşi açıkladı

Fay patlamıyor, kayıyor! Osman Bektaş, Marmara'nın altındaki ateşi açıkladı

Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medyada yaptığı deprem açıklaması ile gündem oldu. Marmara'da olması beklenen deprem hakkında değerlendirmede bulunan Bektaş, 'Marmara'nın altındaki ateşe' dikkat çekti. Uzman isim bu sıcaklığın büyük İstanbul depremi beklentisini kökten değiştirebileceğini belirtti.

Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medyada yaptığı açıklama ile gündeme oturdu. İstanbul ve Marmara'daki deprem tehlikesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Bektaş, Marmara'daki Cruie sıcaklığına dikkat çekti. Kabuğun yapısı değiştiğini söyleyen Bektaş, bu sıcaklığın depremi kökünden değiştireceğini söyledi.

MARMARA'YI ALTINDAKİ ATEŞ KORUYOR

Bektaş yaptığı açıklamada, "Orta Marmara segmenti devasa bir deprem üretmek yerine, beklenen büyük kırılmayı durduran bir "Termal Bariyer" görevi görebilir. Özetle: Marmara’nın "ateşi", korkulan o dev kırılmanın önündeki en büyük engel olabilir. Bu sonuçları öteden beri savunuruz." ifadelerini kullandı.

"FAY PATLAMAK YERİNE KAYIYOR"

Sıcaklığın depremi etkilediğini belirten Bektaş, Büyük İstanbul depremi beklentisini kökten değiştirebilir. Marmara Denizi’ndeki sismik boşluğun altında sıcaklık o kadar yüksek ki (Curie derinliği sığ), fay, enerji biriktirip patlamak yerine sessizce kayıyor" dedi.

