Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası'nın ardından İstanbul'a döndü. Bugünkü antrenmanda yer alması beklenen Osimhen, sağlık durumunda bir sorun çıkmaması halinde Atletico Madrid maçına ilk 11'de başlaması planlanıyor. Teknik heyet, oyuncunun fiziksel durumunu idmanda yakından takip edecek.

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası'nın ardından İstanbul'a döndü. Yıldız futbolcunun bugünkü antrenmanda yer alması beklenirken, bir sorun çıkmaması halinde Atletico Madrid maçına ilk 11'de başlaması planlanıyor.

OSIMHEN İSTANBUL'A DÖNDÜ

Galatasaray, Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya Milli Takımı'yla forma giyen Victor Osimhen'e yeniden kavuştu. Nijeryalı yıldızın İstanbul'a geldiği belirtildi.

BUGÜNKÜ İDMANDA YER ALMASI BEKLENİYOR

Osimhen'in Galatasaray'ın bugün gerçekleştireceği antrenmanda takımla birlikte çalışması bekleniyor. Teknik heyet, oyuncunun fiziksel durumunu idmanda yakından takip edecek.

ATLETICO MADRID MAÇI İÇİN İLK 11 SİNYALİ

Osimhen'in sağlık durumunda bir olumsuzluk yaşanmaması halinde Atletico Madrid karşılaşmasına ilk 11'de başlamasının öngörüldüğü kaydedildi.

