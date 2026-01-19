BIST 12.752
DOLAR 43,27
EURO 50,34
ALTIN 6.495,71
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle ulaşım durdu! Bazı şehirler arası yollar tır trafiğine kapatıldı

Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle ulaşım durdu! Bazı şehirler arası yollar tır trafiğine kapatıldı

Bingöl'de yoğun kar ve tipi nedeniyle Bingöl-Elazığ ve Bingöl-Erzurum kara yollarının tır geçişlerine kapatıldığı bildirildi.

Abone ol

Bingöl Valiliğinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, sürücülere kentteki kar nedeniyle dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun kar ve tipi nedeniyle Bingöl-Elazığ Devlet Yolu'nun Bingöl Sancak Kavşağı ile Karakoçan Ayrım Kavşağı arası saat 07.45 itibarıyla, Bingöl-Erzurum Devlet Yolu'nun Kervansaray Kavşağı ile Bingöl-Erzurum il sınırı arası saat 07.50 itibarıyla tır trafiğine kapatılmıştır."

ÖNCEKİ HABERLER
İran'da bilanço çok ağır! En az 5 bin kişi hayatını kaybetti
İran'da bilanço çok ağır! En az 5 bin kişi hayatını kaybetti
Van'da yoğun kar yağışı 283 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Van'da yoğun kar yağışı 283 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Ömer Çelik'ten Suriye açıklaması! 'Darbe girişimi' durdurulmuştur
Ömer Çelik'ten Suriye açıklaması! 'Darbe girişimi' durdurulmuştur
Kapadokya'da yoğun sis ve rüzgar nedeniyle balon turları iptal
Kapadokya'da yoğun sis ve rüzgar nedeniyle balon turları iptal
İstanbul'da kar yağdı trafik felç oldu! Araçlar yolda kaldı
İstanbul'da kar yağdı trafik felç oldu! Araçlar yolda kaldı
Şara'nın Almanya ziyareti ertelendi
Şara'nın Almanya ziyareti ertelendi
Şam yönetiminden SDG'ye Haseke'de katliam soruşturması
Şam yönetiminden SDG'ye Haseke'de katliam soruşturması
Siber suçlara yönelik 5 gündeki operasyonlarda 131 şüpheli tutuklandı
Siber suçlara yönelik 5 gündeki operasyonlarda 131 şüpheli tutuklandı
Ulaşıma kar engeli! BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Ulaşıma kar engeli! BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Trump ile Rutte arasına Grönland zirvesi
Trump ile Rutte arasına Grönland zirvesi
11 aracın karıştığı zincirleme kaza! Yaralılar var
11 aracın karıştığı zincirleme kaza! Yaralılar var
Kabine bugün Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masadaki kritik konular
Kabine bugün Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masadaki kritik konular