Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da rekor serisi devam ediyor. BIST 100 endeksi, yeni haftaya yüzde 0,57 yükselişle 12.740,72 puandan başlayarak tüm zamanların en yüksek seviyesini yeniledi.

Borsa İstanbul, küresel piyasalardaki jeopolitik gerilimlere ve ticari belirsizliklere rağmen haftaya güçlü bir başlangıç yaptı. BIST 100 endeksi, açılış seansında kaydettiği artışla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak rekor tazeledi.

ENDEKSTE TARİHİ SEVİYELER: REKOR SERİSİ SÜRÜYOR

Cuma gününü %1,7’lik bir yükselişle 12.668,52 puandan kapatan ve hem haftalık hem de günlük bazda tarihi bir kapanış gerçekleştiren BIST 100 endeksi, yeni haftanın ilk işlem gününde de alıcılı seyrini korudu.

Açılışta önceki kapanışa oranla 72,20 puan değer kazanan endeks, %0,57 artışla 12.740,72 puana yükselerek yeni bir rekor kırdı. Bankacılık endeksinin güne %0,48, holding endeksinin ise %0,57 primle başladığı görüldü.

SEKTÖREL PERFORMANS: MADENCİLİK ÖNE ÇIKTI

Piyasa açılışıyla birlikte sektör endekslerinde ayrışmalar dikkat çekti:

En Çok Kazandıran: Madencilik sektörü, %2,41’lik yükselişle listenin başında yer aldı.

En Çok Kaybettiren: Menkul kıymet yatırım ortaklığı endeksi, %0,79’luk düşüşle negatif ayrışan tek sektör oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA TRUMP VE GÜMRÜK VERGİSİ GERİLİMİ

Yurt içi piyasaların rekor kırdığı bu süreçte, küresel piyasalar ABD kaynaklı yeni bir gerilim dalgasıyla çalkalanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Grönland'ın satın alınması girişimine karşı çıkan 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulayacağını duyurması, ticaret savaşları endişelerini yeniden tetikledi. Bu gelişme, dünya genelindeki borsalarda haftaya satış ağırlıklı bir başlangıç yapılmasına neden oldu