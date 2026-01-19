BIST 12.828
MEB düğmeye bastı, proje 25 ilçede başladı: Veliler de dahil edilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, son dönemlerde ciddi anlamda artış gösteren akran zorbalığı ile mücadele için düğmeye bastı. Çocukların empati becerilerinin gelişmesi adına İstanbul’un 25 ilçesindeki okullarda 'nezaket atölyeleri' kuruldu. Tüm kademelerde yaygınlaşması hedeflenen projeye aileler de dahil edilecek. İşte detaylar...

Son dönemlerde okullarda artan akran zorbalığı Milli Eğitim Bakanlığı'nı harekete geçirdi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencilerin bilinçlenmesi ve empati yapabilme yeteneklerinin artması için yeni çalışmalar başlattı. Bu kapsamda İstanbul’un 25 ilçesindeki okullarda 'nezaket atölyeleri' kuruldu.

Nezaket atölyelerinde öğrenciler, çeşitli senaryoları tiyatro yoluyla canlandırıyor. Bu sayede çocuklara doğru ve yanlış davranışlar yaşayarak öğretiliyor. Empati kurma, saygı ve nezaket gibi değerler uygulamalı etkinliklerle pekiştiriliyor.

ÖNCE İLKOKULLARDA BAŞLAYACAK SONRA YAYGINLAŞACAK

Proje ilk etapta ilkokul kademelerinde uygulanıyor. Sene sonuna kadar ortaokul ve lise düzeylerinde de devreye alınması planlanıyor. Böylece nezaket atölyelerinin İstanbul genelinde tüm öğrencilere ulaşması amaçlanıyor.

3 KONUNUN ÜZERİNDE DURULACAK

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, uygulamanın özellikle ikinci dönem için öncelikli hale getirildiğini belirtti.Yentür, "Psikolojik sağlamlık, akran nezaketi ve aile yılı çalışmalarını merkezimize aldık. İstanbul’un resmi ve özel tüm okullarında, tüm kademelerde bu üç konu üzerinde yoğun bir çaba göstereceğiz" dedi.


AİLELER DE SÜRECE DAHİL EDİLECEK

Nezaket atölyelerinin ilerleyen aşamalarında ebeveynlerin de projeye katılması planlanıyor. Ailelere yönelik bilinçlendirme eğitimleri verilerek çocukların okulda kazandıkları değerlerin ev ortamında da desteklenmesi hedefleniyor.

