Vodafone FLEX'ten 5G uyumlu cihazlara özel ocak kampanyası

Vodafone, 10'u aşkın kategoride 1000'den fazla ürünün yer aldığı Vodafone FLEX platformunda yeni fırsatları hayata geçirdi.

Vodafone, kullanıcılarının teknolojiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla Vodafone FLEX bünyesinde ocak ayına özel kampanya başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijitalleşme vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Vodafone, 10'u aşkın kategoride 1000'den fazla ürünün yer aldığı Vodafone FLEX platformunda yeni fırsatları hayata geçirdi.

Türkiye'nin 5G teknolojisine hazırlanması hedefiyle kurgulanan kampanya kapsamında, seçili 5G uyumlu cihazlarda indirimler sunuluyor.

Yarıyıl tatili için de seçeneklerin yer aldığı kampanyada, akıllı saatten kulaklığa farklı kategorilerdeki ürünler, 12 aya varan taksit imkanıyla Vodafone mağazaları ve Vodafone Yanımda uygulamasından temin edilebiliyor.

Kampanya dahilinde, 5G uyumlu Samsung Galaxy A17, Galaxy A26 ve Galaxy A36 akıllı telefon alımlarında Galaxy Buds 3 FE kulaklık, peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sunuluyor.

Kullanıcılar, 31 Ocak'a kadar 5G uyumlu Samsung Galaxy S25 FE modelini 3 bin lira indirimle satın alabilirken, Samsung, JBL ve HUAWEI markalı seçili saat ve kulaklıklarda ocak sonuna kadar yüzde 40'a varan indirimden yararlanabiliyor.

Sadece Vodafone FLEX'te sunulan cihazlar

Nubia Air 5G ve Infinix Hot60i 5G akıllı telefon modelleri de sadece Vodafone FLEX üzerinden satışa sunuluyor. Nubia Air 5G aylık 2 bin 349 liradan, Infinix Hot60i 5G ise aylık 1579 liradan başlayan fiyatlar ve faturaya ek 12 taksit imkanıyla listeleniyor.

Ayrıca, sadece platforma özel satışta olan Xiaomi Redmi 15 5G modelinde de faturaya ek 12 taksit veya peşin ödeme seçeneği bulunuyor.

Mağazalara özel alımlarda telefonun garanti dışı hasar onarımını kapsayan 'Tam Koruma Paketi'nde yüzde 15 indirim sağlanırken, eski telefonunu getirenlere 1000 lira indirim tanımlanıyor.

Yarıyıl tatili kapsamında TCL MT42 ve MT46 akıllı çocuk saatleri 31 Ocak'a kadar indirimli olarak, aylık 676 liradan başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. 'Vodafone İlk Hattım' kullanıcılarına ise Samsung Galaxy A17 5G, Galaxy A36 5G, iPhone 16e ve Xiaomi Redmi 15 5G gibi modellerde 3 bin liraya varan indirim sağlanıyor.

Kredi kartına ihtiyaç duyulmadan faturaya ek ödeme imkanlarının bulunduğu Vodafone FLEX, 1 Nisan'da kullanıma sunulacak 5G hizmeti öncesinde kullanıcıların uyumlu cihazlara erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

'5G'ye hazırlıkta kullanıcıların doğru cihaza erişimi önemli'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şirket olarak kullanıcılarının 5G'ye hazır olmasını amaçladıklarını belirtti.

Kullanıcıların, 5G'ye hazırlık sürecinde doğru cihaza erişimlerinin önemli rol oynadığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

'Bu anlayışla, ocak ayı için Vodafone FLEX'te bir indirim kampanyası başlattık. Kampanya kapsamında, akıllı telefondan akıllı saate, birçok kategoride özel indirimler sunuyoruz. Vodafone FLEX'le dilediği ürünü seçen müşterilerimiz, kendilerine en uygun ödeme yöntemini de seçerek kendilerini ya da sevdiklerini mutlu edecek ürünleri Vodafone'dan kolayca satın alabiliyorlar. Global deneyimimizden beslenen bu kampanyayla teknolojiyi daha yakın, daha kolay ve herkes için daha ulaşılabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz. Herkesi Vodafone FLEX avantajlarından yararlanmaya davet ediyoruz.'