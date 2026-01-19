Yolcu uçağı kağıt mendile yazılmış bomba notu nedeniyle acil iniş yaptı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den Batı Bengal eyaletindeki Bagdogra kentine gitmek üzere havalanan bir yolcu uçağı, uçakta kağıt mendile yazılmış bomba notu bulunması üzerine Lucknow Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Delhi-Bagdogra seferini yapan ve 237 yolcu ile mürettebatı taşıyan 6E-6650 sefer sayılı IndiGo uçağı, alınan güvenlik bildiriminin ardından Lucknow Havalimanı'na yönlendirildi.

Uçağın yerel saatle 09.17'de iniş yapmasının ardından yolcular ve mürettebat tahliye edilirken, havalimanına bomba imha ekipleri, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerin ardından bombaya rastlanmadığının açıklanması üzerine uçak, saat 16.40'ta Lucknow'dan Bagdogra'ya doğru yeniden havalandı.

Lucknow Emniyet Müdürlüğü, bomba tehdidinin uçağın tuvaletinde bulunan ve kağıt mendile "uçakta bomba olduğu" yazılan bir nottan kaynaklandığını bildirdi.