BIST 12.828
DOLAR 43,27
EURO 50,32
ALTIN 6.487,30
HABER /  DÜNYA

Yolcu uçağı kağıt mendile yazılmış bomba notu nedeniyle acil iniş yaptı

Yolcu uçağı kağıt mendile yazılmış bomba notu nedeniyle acil iniş yaptı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den Batı Bengal eyaletindeki Bagdogra kentine gitmek üzere havalanan bir yolcu uçağı, uçakta kağıt mendile yazılmış bomba notu bulunması üzerine Lucknow Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Abone ol

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Delhi-Bagdogra seferini yapan ve 237 yolcu ile mürettebatı taşıyan 6E-6650 sefer sayılı IndiGo uçağı, alınan güvenlik bildiriminin ardından Lucknow Havalimanı'na yönlendirildi.

Uçağın yerel saatle 09.17'de iniş yapmasının ardından yolcular ve mürettebat tahliye edilirken, havalimanına bomba imha ekipleri, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerin ardından bombaya rastlanmadığının açıklanması üzerine uçak, saat 16.40'ta Lucknow'dan Bagdogra'ya doğru yeniden havalandı.

Lucknow Emniyet Müdürlüğü, bomba tehdidinin uçağın tuvaletinde bulunan ve kağıt mendile "uçakta bomba olduğu" yazılan bir nottan kaynaklandığını bildirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Milli füzelerde eşik aşılıyor 2026'da çok farklı yenilikler yaşanacak
Milli füzelerde eşik aşılıyor 2026'da çok farklı yenilikler yaşanacak
Fatih Atik emeklinin beklediği müjde için tarih verdi
Fatih Atik emeklinin beklediği müjde için tarih verdi
Mihriban'ın katili Fatih İnan'ın gizli kalan cinayeti ortaya çıktı! Cesette spermi...
Mihriban'ın katili Fatih İnan'ın gizli kalan cinayeti ortaya çıktı! Cesette spermi...
5,8 büyüklüğünde deprem oldu!
5,8 büyüklüğünde deprem oldu!
Vodafone FLEX'ten 5G uyumlu cihazlara özel ocak kampanyası
Vodafone FLEX'ten 5G uyumlu cihazlara özel ocak kampanyası
Limak Holding Başkanı Özdemir, Davos'ta Guvernörler Toplantısı'nı yönetecek
Limak Holding Başkanı Özdemir, Davos'ta Guvernörler Toplantısı'nı yönetecek
Fay patlamıyor, kayıyor! Osman Bektaş, Marmara'nın altındaki ateşi açıkladı
Fay patlamıyor, kayıyor! Osman Bektaş, Marmara'nın altındaki ateşi açıkladı
Gökyüzünü siyah duman kapladı! İstanbul'da büyük yangın
Gökyüzünü siyah duman kapladı! İstanbul'da büyük yangın
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı yarın başlayacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı yarın başlayacak
Türkiye'nin yeni sağlık krizi kapıda! 10 yılda 400 bin vaka riski
Türkiye'nin yeni sağlık krizi kapıda! 10 yılda 400 bin vaka riski
Garanti BBVA Portföy yatırım fonlarında 1 trilyon lira eşiğini aştı
Garanti BBVA Portföy yatırım fonlarında 1 trilyon lira eşiğini aştı
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen İstanbul'a geldi