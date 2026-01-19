UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta heyecanı yarın başlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. haftanın perdesi, yarın oynanacak maçlarla açılacak.Abone ol
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7. hafta müsabakaları, yarın ve 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak.
Ligde 9 puanla 18. sırada bulunan Galatasaray, çarşamba günü saat 20.45'te İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek.
Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
18.30 Kairat (Kazakistan) - Club Brugge (Belçika)
20.45 Bodo/Glimt (Norveç) - Manchester City (İngiltere)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Monaco (Fransa)
23.00 Inter (İtalya) - Arsenal (İngiltere)
23.00 Villarreal (İspanya) - Ajax (Hollanda)
23.00 Tottenham (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)
23.00 Sporting (Portekiz) - Paris Saint-Germain (Fransa)
23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Bayer Leverkusen (Almanya)
23.00 Kopenhag (Danimarka) - Napoli (İtalya)
21 Ocak Çarşamba
20.45 Galatasaray - Atletico Madrid (İspanya)
20.45 Karabağ (Azerbaycan) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
23.00 Chelsea (İngiltere) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
23.00 Atalanta (İtalya) - Athletic Bilbao (İspanya)
23.00 Juventus (İtalya) - Benfica (Portekiz)
23.00 Slavia Prag (Çekya) - Barcelona (İspanya)
23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Liverpool (İngiltere)
23.00 Newcastle United (İngiltere) - PSV (Hollanda)
23.00 Bayern Münih (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)