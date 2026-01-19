BIST 12.752
DOLAR 43,27
EURO 50,34
ALTIN 6.495,71
HABER /  SPOR

Rasim Ozan'ın Galatasaray'a teklifi olay oldu: Sezon sonuna kadar Fatih Terim getirilmeli

Rasim Ozan'ın Galatasaray'a teklifi olay oldu: Sezon sonuna kadar Fatih Terim getirilmeli

Rasim Ozan Kütahyalı, Okan Buruk'un düşüş trendine girdiğini söyleyerek, "En radikal önlem Okan Buruk ile de konuşularak kendisi de kabul ederse, 1 Haziran'a kadar Fatih Terim'i geri getirmektir." dedi.

Abone ol

Galatasaray'da kötü oyun ve puan kayıpları sarı kırmızılı camiada endişelere yol açtı. Sarı kırmızılı camiada şampiyonluğun kaybedileceği korkusu yaşanırken, yazar Rasim Ozan Kutahyalı'dan çok tartışılacak bir öneri geldi.

Beyaz Futbol programında konuşan Kütahyalı, Fatih Terim'in 1 Haziran 2026'ya kadar takımın başına getirilmesini önerdi.

Şahsi düşüncesi olduğunu Galatasaray Başkanı Dursun Özbek veya diğer yöneticilerle konuşmadığın belirten Kütahyalı, programda şunları söyledi:

"Bu seneyi Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar. Üzülerek utanarak söylüyorum 2026 şampiyonu Fenerbahçe olacak gibi gözüküyor. Trend bu yöne gitmiş gözüküyor. Atletico Madrid maçından da umutlu değilim. Kendimi kandıramam, gerçekçi teşhis yapmak zorundayız. Okan Buruk hafif şanzımanı dağıttı desek yanlış olmaz. En radikal önlem Galatasaray'ı canlandırmak için olmayacak şey ama ben kendi fikrimi söyleyim.

Okan Buruk ile de konuşularak kendisi de kabul ederse, 1 Haziran'a kadar Fatih Terim'i geri getirmektir. Başka çare yok yemin ediyorum gerçek. Trollük yapıyorsam şerefsizim. Psikoloji kötü kardeşim. Bazen o radikal teklifi getireceksin. Takımın başına geç takımı canlandır."

ÖNCEKİ HABERLER
Sakarya'da motokuryelere yasak! Kar nedeniyle trafiğe çıkamayacaklar
Sakarya'da motokuryelere yasak! Kar nedeniyle trafiğe çıkamayacaklar
Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle ulaşım durdu! Bazı şehirler arası yollar tır trafiğine kapatıldı
Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle ulaşım durdu! Bazı şehirler arası yollar tır trafiğine kapatıldı
İran'da bilanço çok ağır! En az 5 bin kişi hayatını kaybetti
İran'da bilanço çok ağır! En az 5 bin kişi hayatını kaybetti
Van'da yoğun kar yağışı 283 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Van'da yoğun kar yağışı 283 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
Ömer Çelik'ten Suriye açıklaması! 'Darbe girişimi' durdurulmuştur
Ömer Çelik'ten Suriye açıklaması! 'Darbe girişimi' durdurulmuştur
Kapadokya'da yoğun sis ve rüzgar nedeniyle balon turları iptal
Kapadokya'da yoğun sis ve rüzgar nedeniyle balon turları iptal
İstanbul'da kar yağdı trafik felç oldu! Araçlar yolda kaldı
İstanbul'da kar yağdı trafik felç oldu! Araçlar yolda kaldı
Şara'nın Almanya ziyareti ertelendi
Şara'nın Almanya ziyareti ertelendi
Şam yönetiminden SDG'ye Haseke'de katliam soruşturması
Şam yönetiminden SDG'ye Haseke'de katliam soruşturması
Siber suçlara yönelik 5 gündeki operasyonlarda 131 şüpheli tutuklandı
Siber suçlara yönelik 5 gündeki operasyonlarda 131 şüpheli tutuklandı
Ulaşıma kar engeli! BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Ulaşıma kar engeli! BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Trump ile Rutte arasına Grönland zirvesi
Trump ile Rutte arasına Grönland zirvesi