Rasim Ozan'ın Galatasaray'a teklifi olay oldu: Sezon sonuna kadar Fatih Terim getirilmeli

Rasim Ozan Kütahyalı, Okan Buruk'un düşüş trendine girdiğini söyleyerek, "En radikal önlem Okan Buruk ile de konuşularak kendisi de kabul ederse, 1 Haziran'a kadar Fatih Terim'i geri getirmektir." dedi.

Galatasaray'da kötü oyun ve puan kayıpları sarı kırmızılı camiada endişelere yol açtı. Sarı kırmızılı camiada şampiyonluğun kaybedileceği korkusu yaşanırken, yazar Rasim Ozan Kutahyalı'dan çok tartışılacak bir öneri geldi.

Beyaz Futbol programında konuşan Kütahyalı, Fatih Terim'in 1 Haziran 2026'ya kadar takımın başına getirilmesini önerdi.

Şahsi düşüncesi olduğunu Galatasaray Başkanı Dursun Özbek veya diğer yöneticilerle konuşmadığın belirten Kütahyalı, programda şunları söyledi:

"Bu seneyi Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar. Üzülerek utanarak söylüyorum 2026 şampiyonu Fenerbahçe olacak gibi gözüküyor. Trend bu yöne gitmiş gözüküyor. Atletico Madrid maçından da umutlu değilim. Kendimi kandıramam, gerçekçi teşhis yapmak zorundayız. Okan Buruk hafif şanzımanı dağıttı desek yanlış olmaz. En radikal önlem Galatasaray'ı canlandırmak için olmayacak şey ama ben kendi fikrimi söyleyim.